Marf@COLLAR任澳洲小天王Ruel個唱嘉賓興奮落淚 (16:59)

Marf原來是Ruel的粉絲，難得能擔任偶像的演唱會嘉賓，她開心到落淚。（大會提供）

COLLAR成員邱彥筒（Marf）昨晚（19日）為澳洲小天王Ruel的香港演唱會《4th Wall World Tour》擔任表演嘉賓，合唱歌曲《SOMEONE ELSE'S PROBLEM》。首次跟外籍團隊合作，Marf興奮得難以置信，她說︰「我前日先知道Ruel嚟香港開騷，於是問經理人可唔可以買到飛睇，點知下一個收到嘅訊息係反問我有冇興趣做嘉賓。當時我開緊工，見到呢個訊息，驚喜到落淚。」

Marf是Ruel的小粉絲，早在4、5年前已留意對方的作品，最喜歡《Face To Face》及《Painkiller》這兩首歌。Marf說：「好欣賞佢好盞鬼嘅理念﹗我日常聽歌亦喜歡輕快歌曲，聽一啲令自己舒服同有動力嘅歌。Ruel嘅歌曲正正就係我鍾意嘅感覺。」

作為小粉絲，Marf回憶首次跟偶像見面時的情况。她說︰「初次見面，佢畀我感覺好隨和。我第一句就問佢會唔會喺香港留多幾日，佢話佢都唔清楚。我知道佢好努力，要繼續籌備佢嘅巡唱。」

Marf被問到何時再出個人單曲時，透露COLLAR將有連串工作計劃，包括推出團歌、個人歌曲及不同活動，其個人新歌亦在籌備當中，歌曲類型以輕快為主。她表示：「想訂立形象，畀人感覺到自己嘅能量。」

（即時娛樂）