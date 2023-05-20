一舞傾城｜袁潔儀靠5字真言突破心理關口 推陳星妤落火坑 (17:26)

無綫劇集《一舞傾城》昨晚（19日）一集講到KK（陳星妤飾）被一位城中富豪睇中，富豪出價800萬要KK陪伴一星期。魚旦媽（莊鍶敏飾）為賺取80萬仲介費，向KK媽（袁潔儀飾）埋手。曾做舞小姐的KK媽為了錢游說女兒賣身，兩母女為此大吵一場，KK媽更怒摑女兒一巴，並哭訴︰「我都唔想㗎，我窮咗好耐。我真係好驚，唔想好似以前咁窮呀﹗」KK致電警告魚旦媽勿多管閒事時，得悉心儀對象Marco（關楚耀飾）的秘密。KK大受打擊，埋下其賣身伏線。

袁潔儀直言最初接受不了KK媽的角色設定︰「收到劇本時，我接受唔到佢叫個親生女去陪客，之後同編審、監製開會，編審同我講咗句『向現實低頭』。聽到呢句說話之後，我覺得一個人真係衰到貼地時都要向現實低頭。演嘅時候，我就係記住呢句說話去突破心理關口，但個心都係非常難過。今次個角色遇到個衰佬（王俊棠飾），畀佢打，仲要幫佢還債，令生活變得好困難，希望大家明白呢個角色點解要咁做。」

她表示對戲中一句對白「我窮咗好耐喇」有深切體會︰「我都試過窮咗好耐，一講到呢句個情緒就飆咗出嚟。呢個角色好有挑戰性，10場戲中有9場係喊戲，而且角色令我可以用另一個層面去感受另一個處境嘅人諗緊咩，提醒番現實中嘅自己其實好幸福。雖然我都窮過，但捱吓捱吓都可以跨過到難關。」

陳星妤透露掌摑戲一Take過完成︰「拍攝前試咗2、3次戲，到正式拍攝情緒到咗就一Take過，太多Take反而會影響效果。我叫潔儀姐真係摑落嚟，最緊要出到個效果。」談到其角色在劇中周旋於關楚耀及高鈞賢之間，她說︰「高鈞賢暖男啲，好多時都會問我有冇咩幫到手；關楚耀拍得多愛情片，分享咗好多經驗同好帶到我入戲，可以同兩位被公認嘅靚仔合作，我好開心。」

（即時娛樂）