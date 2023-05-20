馮德倫現身康城影展撐港產片 讚袁澧林演技好一定成功 (18:23)

馮德倫出席在康城影展舉行的「新電影‧新人才」座談會，分享與探討香港電影的新力量及香港與亞洲之間的合作與重要。（大會提供）

馮德倫讚袁澧林在電影《窄路微塵》演得好，將來會是位很成功的演員。（大會提供）

馮德倫（Stephen）獲香港電影發展局與創意香港的邀請，遠赴第76屆康城影展，出席「新電影‧新人才」為主題的座談會，分享與探討香港電影的新力量及香港與亞洲之間的合作與重要。

Stephen以監製、導演兼演員身分出席一連兩天的座談會，分別以「一個電影業領導者的演化」與「新影院、新動力：祝賀香港新晉電影製作人」為主題，跟袁澧林（Angela）、新晉導演卓亦謙等一同分享交流對香港電影的獨特觀點。

Stephen說：「好榮幸、好開心獲邀出席呢一次座談會同香港之夜，好開心一班新導演同新演員有一個深度嘅交流，分享大家喺電影圈嘅經驗，希望將來都可以多啲同香港新導演合作。」

疫情期間，Stephen減少跟外地電影人交流。他開心藉着今次康城影展之旅，可認識外地的電影製作人。Stephen說：「藉住康城影展亦都有機會同一啲外國電影人同片商接觸，因為疫情關係好耐冇返嚟，都係一個好好玩嘅過程。」

第一場座談會中，Stephen跟袁澧林同場分享。Stephen因不認識對方，在飛往康城途中做「功課」，以看Angela演的電影來認識她。Stephen說：「我之前唔認識Angela，所以喺飛機上睇咗佢嘅《窄路微塵》，覺得佢演得好好，將來一定會係好成功嘅演員。」

（即時娛樂）