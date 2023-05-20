張敬軒為下月演唱會狂推Job︰今次個騷唔可以再有事 (20:08)

張敬軒今日出席品牌活動時，自爆有女粉絲趁「520」向他示愛說要養起他，令他有不想努力了的感覺。軒仔自嘲「不在目標射程範圍內」，入行以來未試過被人問價，反而他從前曾以客戶代理人身分詢問過其他藝人的價錢。

演唱會舉行在即，軒仔完成這天活動後就會閉關。他說︰「最近疫情爆爆地，我都有同事中招，加上依家有流感，我推咗好多活動。今次個騷唔可以再有事，我要以身體為先﹗最近有好多好好睇嘅演唱會，我開騷都有壓力，要再努力啲畀觀眾睇新元素。」

軒仔透露今次演唱會將有新歌單，也會盡量跟觀眾互動，惟他仍然不能握手、收花、收禮物。軒仔坦言︰「我要保障11場演唱會順利完成，對觀眾負責好緊要，所以要打醒十二分精神。」他未決定會否邀請演出嘉賓，希望能慢慢改變這慣例，不想為請而請。

談到操肌方面，軒仔說︰「脹吓又縮吓，跑步和練舞出汗就縮番。我喺Tyson Yoshi健身室操，佢都好無奈。呢個仔好好，好似教練咁經常打電話嚟叫我起身做運動。不過，我唔會以佢為目標，太辛苦﹗台上騷肌？盡人事啦！喺唔影響市容情况下試吓，我都係以歌會友，留番畀後生。」

黃牛飛問題未能杜絕，軒仔無奈表示仍見到很多門票被炒賣︰「就算做咗好多防範工作，都仲有好多炒飛，我會再檢討。去年要4個人處理歌迷會7000張飛，下半年會再增加人手。其實每次賣飛，網站都要用一個分流軟件幫歌迷處理，但已經冧冧哋，真係要靠科技同錢，希望下次再做好啲。」

（即時娛樂）