造星V｜12號Tomy原來大有來頭 是柳應廷《自毀的程序》作曲人 (23:08)

12號Tomy原來是音樂人何家銘，曾參與COLLAR歌曲《NEVER-NEVER LAND》編曲，MIRROR成員柳應廷（Jer）歌曲《自毀的程序》亦出自其手筆。（ViuTV網上片段截圖 / 明報製圖）

ViuTV《全民造星V》播出一星期，至昨晚（19日）為止仍未有參賽者出局。昨晚第5集出場的7位參賽者有12號Tomy、21號瑞銘、23號Kim、35號Tsoul、84號Dai Bon、87號Meow及97號家灝。

12號Tomy原來是音樂人何家銘，曾參與COLLAR歌曲《NEVER-NEVER LAND》編曲，MIRROR成員柳應廷（Jer）歌曲《自毀的程序》亦出自其手筆。他面試《造星V》時，連寶姐都要拍下片段給阿Jer看。Tomy自彈自唱歌曲《兩座位跑車》，獲得3盞藍燈過關。兩組導師陳健安（On仔）與陳蕾、馮允謙及韋羅莎都爭相搶他入組，惟On仔就掛住聽Tomy唱歌忘記按燈，被馮允謙、韋羅莎捷足先登。陳詠燊大讚他是從音樂裏走出來的人，Edward Chan亦直言一直很欣賞他，希望他未來有更多好表演給大家看。

20歲的瑞銘雖然被封為「翻版Tyson Yoshi」，但他入圍後竟為了和朋友去旅行，於排舞的第4天才現身，跟大隊一同排舞時竟齋睇唔跳，結果被排舞老師狂鬧，瑞銘因而表示情緒不穩想退賽。及後在錄影廠綵排時，瑞銘又因為被歌唱老師狠批而鬧情緒，向其他參賽者哭訴。雖然正式演出時表現一般，瑞銘仍獲陳詠燊、伍詠薇給了藍燈，順利晉級加入紅組。

（即時娛樂）