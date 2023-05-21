肥媽拍片爆張學潤情傷財困疑惹家屬不滿 今撰文公開道歉 (12:40)

著名形象指導張學潤（Nel Nel）日前（18日）在內地輕生，終年59歲。張學潤生前人緣好，不少圈中好友得知噩耗後均發文悼念。不過，張學潤家人不滿有人拍視頻蹭熱度，羅霖昨天（20日）出席活動時就代表張學潤家人發言︰「好多朋友都懷念佢，甚至有啲朋友會拍一啲視頻會講啲嘢，但佢屋企人同公司都希望佢可以刪除條片，因為唔想Nel Nel受到委屈，好朋友都想保護佢。」

羅霖雖然未指名道姓，但有指其矛頭直指肥媽日前（19日）在抖音上載以「深切緬懷亡友NEL NEL張學潤」為題的短片。肥媽在張學潤出事當日接受傳媒訪問時，已指張學潤因財困而走上絕路。她之後在抖音上載2分15秒影片，在片中指張學潤除了財困，還受到感情困擾。

肥媽在片中一臉哀傷，更激動爆喊。她說︰「無論經濟上問題、感情上嘅問題，佢都會第一時間打畀我。佢打畀我，會即刻同佢解決所有問題，解決問題之外，仲同佢安排同教佢點掙番個錢。我覺得我帶咗佢，個個都識佢，自己都要長大。聽講佢就上大陸，聽到後，我話好好呀，10幾億人，我就放下咗呢個心頭。我覺得好唔開心就係，點解30幾年嚟你發生乜事都係打畀我，點解呢次你有事唔打畀我呢？你打畀我咪冇事囉！」

肥媽表示從朋友處聽說張學潤因被人「走數」而陷入財困，她激動地說︰「佢財困都幾緊要，好唔開心，同埋感情，加上財困啦咁樣。冇理由，真係冇理由為咗錢走呢條路，你唔係白叫我阿媽嘛，點解每年有事你都搵我，點解依家你唔搵我呀！」

肥媽流着眼淚續說︰「當一個人冇朋友傾偈時，我覺得佢係唔好意思打畀我，因為佢覺得要爭氣，我諗佢係唔好意思打畀我。記住呢個世界係冇唔好意思嘅，知唔知呀！做錯嘢係可以回頭，但死咗就冇得番轉頭！希望大家可以同佢禱告，願Nel Nel一路好走，我唔會再向鏡頭交待，多謝，多謝！」肥媽最後合上眼、雙手合十。

羅霖代表張學潤家人發言後，肥媽今日在facebook發文︰「呢幾日因為Nel突然的離世，我都無瞓過，畢竟我哋相識三十多年，每當我想起我們相識和過往的種種，我情緒一直不能平伏下來。事件發生太突然，大家都在關心我心情，所以我才在抖音解釋一次。老實說，這三十多年大家一起經歷的，沒有人會比我更了解阿Nel，或許我在影片中情緒太激動，如因此令阿Nel的家人和大家感到唔舒服，我想講聲唔好意思和對不起。Nel，一路好走﹗」

（即時娛樂）