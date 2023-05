next

39歲鍾嘉欣(Linda)雖然已是3個小孩子的媽媽,但身材依然弗到爆。她早前與父母帶同3個仔女回港工作兼度假,日前就抽空和孩子到主題公園的水上樂園遊玩。嘉欣今日再在社交平台分享她身穿黑色一件頭泳衣的寫真照片,相中的她身材均勻,跟未婚時的她沒甚分別。嘉欣說︰「It's never too late to 520﹗lovelovelove﹗#我愛你 #iloveyou」圈中好友黃翠如、張嘉兒先後留言讚嘉欣「很美」、「so fit」。

