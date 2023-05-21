里安納度狄卡比奧《花月殺手》康城首映 群星拱照 (14:42)

第76屆康城影展上周二（16日）揭幕，經過新冠疫情3年，終於復常，除了《奪寶奇兵之命運輪盤》外，另一荷李活大片《花月殺手》（Killers of the Flower Moon），香港時間今日凌晨亦在康城舉行首映禮；該片由《無間道風雲》馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導，集合《復仇勇者》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《狂牛》羅拔狄尼路（Robert De Niro）及《鯨》班頓費沙（Brendan Fraser）等3名奧斯卡影帝主演，《犬山記》謝西派蒙斯（Jesse Plemons）及莉莉格斯桐（Lily Gladstone）亦有份演出。

《花月殺手》在康城舉行世界首映，吸引大批明星到場，包括俄羅斯名模伊蓮娜（Irina Shayk）、「黑珍珠」娜奧美金寶（Naomi Campbell）、《筆姬別戀》女星莎瑪希恩（Salma Hayek）及其富商老公兼開雲集團董事會主席Francois-Henri Pinault、金像影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）、英國男歌手Robbie Williams、里安納度死黨兼《蜘蛛俠》杜比麥奎爾（Tobey Maguire）等，場面星光熠熠，十分熱鬧。

（即時娛樂）