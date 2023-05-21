無綫新聞主播麥詩敏宣布喜訊 男友送「鑽石之王」跪地求婚 (15:15)

無綫新聞主播麥詩敏（Gloria）近日與男友到英國旅行時，獲男友驚喜求婚。Gloria今日在社交平台分享男友跪地求婚時，她驚喜得掩嘴笑的照片，留言︰「他說今天帶我回以前讀書的地方Bournemouth行吓，行完Bournemouth Pier無啦啦食咗張英式牛肉乾（已入錶但無跌ticket出來所以只display了receipt）。當我嬲到發火之際，佢話附近好多靚風景可停車影相，就兜咗去某海灘看台。落車後我仲未燥完，我話『呢度無咩睇，唔好行咁遠，費事又畀人抄牌』，佢就話『得㗎啦』，之後捉咗我越行越入，仲無啦啦叫人幫我哋影相。原來他一早安排了朋友扮路人影相，然後這畫面就出現了，謝謝殺我一個措手不及。」

Gloria在社交平台公開求婚鑽戒相，男友送她的是有「鑽石之王」之稱的Harry Winston方形鑽戒。今年31歲的Gloria畢業於香港科技大學工商管理系，父親是1979年開始就擔任《警訊》主持至1994年才離開幕前轉職編導的麥振江。Gloria當年大學畢業後，在父親鼓勵下應徵無綫新聞部主播並獲得聘用，至今已效力無綫8年，曾擔任《天氣報告》、《星期日香港早晨》等節目主持。Gloria當年初登主播枱，曾因在新聞報道說到「中東呼吸綜合症」時「食螺絲」而引起網民留意。她上月主持《香港早晨》時提及蔡天鳳碎屍案新進展時一度眼濕濕及神情哀痛。

（即時娛樂）