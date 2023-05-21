李克勤尾場紅館騷 劉德華驚喜現身合唱 預告就快開個唱 (16:07)

李克勤昨晚舉行尾場紅館演唱會，請來劉德華現身合唱《如果有一天》及《我恨我痴心》。克勤介紹華仔出場時說︰「我問過佢，你寧願人讚你靚仔定係讚你唱歌好演戲好？佢話靚仔！我有乜奇難雜症都會去搵呢個人。遇上困難時，佢係我明燈。我以前每次做演唱會，佢一定嚟睇綵排。」

語畢，克勤獻唱《如果有一天》，華仔其間現身舞台合唱。華仔唱完後說︰「其實我一直好驚﹗上次我唱呢首歌時，被吊喺上空兜咗一個圈，然後就要同大家講『下次再見啦』，所以今日再唱呢首歌，對我嚟講好有意義，但又好驚，個心慌㗎﹗」克勤追問他何時再開騷，華仔透露︰「好快啦﹗」

尾場觀眾不時向克勤送上鮮花、禮物、利市。克勤說︰「好多謝大家，利市係我兩個仔嘅助學基金。呢幾日返到屋企拆禮物，睇大家寫畀我嘅信。我發覺我收到波衫、LEGO、玩具、護膚品、防曬用品，連抗皺面膜都有。連護膚都要大家提我，真係多謝大家心意。」

太太盧淑儀與兩子、狄波拉、陳慧嫻、黎姿（現名馬黎珈而）、張敬軒現身捧場。克勤獻唱慧嫻的《傻女》時，令台下的她成為觀眾焦點。克勤見好友被觀眾包圍合照時說︰「哎吔﹗寶麗金之友，唔好意思，係我衰，令到大家注意你。」他示意工作人員熄燈，讓慧嫻可安靜欣賞演唱會。軒仔在大合唱環節上落力地唱《紅日》，全晚又不時揮手、跳舞，十分投入，台上的克勤不時向他做出心心手勢。

克勤在完騷時安歌了3次。看到台下一片手機燈海，他感動地說︰「我要記住呢個畫面。我好幸運，我只係一個好喜歡唱歌嘅人 ，可以將唱歌變為職業。1987年第一張唱片到依家已好一段時間，大家同我一齊成長。時間過得好快，噚日炎明熹做嘉賓，佢18歲，我個仔都15歲。我同佢合唱情歌，都唔知點投入，哈﹗疫情下，每個人都學會珍惜身邊每一樣嘢，今日你哋仲帶咁多燈牌入嚟，其實有冇燈牌，我都好珍惜大家對我嘅愛護。冇人知下次演唱會係幾時，工作係無止境，追求都係無止景，但知足應該會有。」

（即時娛樂）