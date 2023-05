next

MIRROR成員姜濤、柳應廷(Jer)、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)將於7至8月舉行個人演唱會《MIRROR "In My Sight" Solo Concert 2023/24》,江𤒹生(AK)與陳卓賢(Ian)的個唱則於2024年夏季舉行,令他們的粉絲非常雀躍。

不過,今年在樂壇頒獎禮上橫掃新人獎的李駿傑(Jeremy)暫時未獲安排舉行個人演唱會,令他一班「Unicornsss」(粉絲暱稱)失望,近日更在網上發起「我要Jeremy Solo Concert / I Need Jeremy In My Sight」行動,紛紛在社交平台說出心聲,希望偶像也能擁有自己的個唱。

雖然Jeremy至今只有4首個人單曲,但有粉絲認為當初MIRROR只推出了2首團歌也能開騷,可見作品數量不是能否舉行個人演唱會的唯一因素,並指Jeremy一直最缺乏演出機會,希望公司安排他多演出及舉行個唱。有歌迷就指Jeremy能和隊友登上日本音樂頻道The First Take(TFT)演出,而且每次表演的水準亦十分穩定,質疑未獲安排開個唱,是因為他不夠實力、不夠歌、不努力,還是公司的問題。

