菊梓喬開騷挑戰性感極限 偕舞蹈員跳火辣貼身舞 (17:47)

菊梓喬 （Hana）昨晚（20日）舉行首場《Hanafinity演唱會2023》，適逢昨天是「520」，主辦在舞台上打造了一隻巨型鑽戒，配合不同色彩的燈光營造浪漫氣氛。Hana以銀色閃爍女戰士造型登場，獻唱《忘記我自己》、《回到以前》、《七歲》等歌曲，之後又換上銀灰色閃鑽露腰短裙演唱《手中沙》。早預告會挑戰極限的她以性感舞姿跳唱《傻瓜裡的童話》，之後又跟男、女舞蹈員大跳辣身舞，令觀眾嘩聲四起。

有歌迷趁「520」大叫「我愛你」、「我想同你拍拖」，Hana笑說：「今日呢個日子同我講呢啲，想對我做乜？今日邊個有另一半？」見台下有觀眾舉手，她說：「即係唔畀面我啦！我一個人。」Hana再問有誰單身，看見有歌迷和應舉手後說：「我都係喎...今晚。」相隔4年再開騷，她多次問歌迷有沒有掛住她，亦多謝每位陪她度過浪漫的一晚。

尾聲時，Hana走到台下與歌迷握手，她返回台上後說：「真係太耐冇同大家見面，好感動，我好想再落台一次。有冇人4年前睇我演唱會，你哋仲愛唔愛我？」有歌迷大叫「5201314」（我愛你一生一世），Hana卻一臉懵然：「死啦！我對數字好唔敏感。」Hana早前曾透露最想請劉德華來看騷，雖然華仔沒出現，但也有送上花籃道賀。

（即時娛樂）