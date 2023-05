方皓玟開騷邀ERROR現身自肥︰最失意時睇4子影片會笑 (19:05)

方皓玟(小明)昨晚演出第2場《KATCH OUR LIFE音樂會》,以Catwalk形式出場,獻唱《Lady Copy》及《虛偽》兩首歌後,即場在台上換衫轉妝,脫下長裙僅穿bodysuit配長靴,與嘉賓JNYBeatz合唱兩曲。小明返入後台換衫,剩下JNYBeatz獨唱歌曲《你是我的Bae》。當他唱至中段時,ERROR成員郭嘉駿(193)驚喜現身舞台,令現場歌迷尖叫。193說︰「兩年來有第一次有機會同你唱現場!我實在太興奮,開騷前半小時竟發現完全記不到歌詞。你每次也找其他人合唱,今次終於到我﹗」

小明隨後再現身,當她唱至《All We Have Is Now》時,ERROR 4子登場,再令歌迷驚喜。梁業(肥仔)向小明的玉手送吻,193又作狀要跟小明咀嘴,嚇到她退後。小明坦言看過ERROR講國語的片段後便被他們迷倒,想與他們合作。保錡、何啟華(Dee)聞言輪流以半鹹淡國語清唱幾句《All We Have Is Now》,令小明捧腹大笑。ERROR趁昨晚「520」點選台下情侶觀眾咀嘴,又合唱《愛情值日生》祝觀眾「520快樂」。音樂會尾聲時,小明與台下觀眾大合唱《It's Not Your Fault》,她將大合唱片段拍下,說要送給身在英國的歌曲填詞人黃偉文。

小明稱下半年的工作計劃已排滿,暫未打算開Part 2音樂會,又透露5歲兒子睇完兩晚騷。她騷後帶同兒子現身受訪,讚兒子全晚舉燈牌之餘,又跟住合唱,會以零食獎勵他。被問到兩晚音樂會分別邀請Zpecial和ERROR現身「自肥」,小明說︰「主辦原本想請類似Lolly Talk的女團,但我想請自己欣賞的單位,雙方經過了一場角力。ERROR演出了15分鐘,讓我有時間飲水和換衫,又為大家帶來不少歡樂,是最理想的嘉賓示範。」小明坦言在最失意的時候只要看ERROR的影片就會笑,覺得4子很有型,希望雙方未來有機會合作。

(即時娛樂)