方皓玟開騷邀ERROR現身自肥︰最失意時睇4子影片會笑 (19:05)

方皓玟（小明）昨晚演出第2場《KATCH OUR LIFE音樂會》，以Catwalk形式出場，獻唱《Lady Copy》及《虛偽》兩首歌後，即場在台上換衫轉妝，脫下長裙僅穿bodysuit配長靴，與嘉賓JNYBeatz合唱兩曲。小明返入後台換衫，剩下JNYBeatz獨唱歌曲《你是我的Bae》。當他唱至中段時，ERROR成員郭嘉駿（193）驚喜現身舞台，令現場歌迷尖叫。193說︰「兩年來有第一次有機會同你唱現場！我實在太興奮，開騷前半小時竟發現完全記不到歌詞。你每次也找其他人合唱，今次終於到我﹗」

小明隨後再現身，當她唱至《All We Have Is Now》時，ERROR 4子登場，再令歌迷驚喜。梁業（肥仔）向小明的玉手送吻，193又作狀要跟小明咀嘴，嚇到她退後。小明坦言看過ERROR講國語的片段後便被他們迷倒，想與他們合作。保錡、何啟華（Dee）聞言輪流以半鹹淡國語清唱幾句《All We Have Is Now》，令小明捧腹大笑。ERROR趁昨晚「520」點選台下情侶觀眾咀嘴，又合唱《愛情值日生》祝觀眾「520快樂」。音樂會尾聲時，小明與台下觀眾大合唱《It's Not Your Fault》，她將大合唱片段拍下，說要送給身在英國的歌曲填詞人黃偉文。

小明稱下半年的工作計劃已排滿，暫未打算開Part 2音樂會，又透露5歲兒子睇完兩晚騷。她騷後帶同兒子現身受訪，讚兒子全晚舉燈牌之餘，又跟住合唱，會以零食獎勵他。被問到兩晚音樂會分別邀請Zpecial和ERROR現身「自肥」，小明說︰「主辦原本想請類似Lolly Talk的女團，但我想請自己欣賞的單位，雙方經過了一場角力。ERROR演出了15分鐘，讓我有時間飲水和換衫，又為大家帶來不少歡樂，是最理想的嘉賓示範。」小明坦言在最失意的時候只要看ERROR的影片就會笑，覺得4子很有型，希望雙方未來有機會合作。

（即時娛樂）