失衡凶間之罪與殺｜林嘉欣首拍SM戲心情緊張 (13:47)

林嘉欣在新片《失衡凶間之罪與殺》的單元《闇室》中飾演溫柔護士，擁有不同外在和內在人格。（大會提供）

林嘉欣相隔多年再度參與驚慄片，在新片《失衡凶間之罪與殺》的單元《闇室》中首度挑戰SM牀戲，與男演員Kelvin肉膊，大膽演出令人嘩然。

她在戲中飾演溫柔護士，朱栢康飾演鹹濕牙醫，劉俊謙則飾演型男法國大廚，3人在戲中的角色各有不同外在和內在人格。雖然故事圍繞「一宗」命案，卻有多場謀殺戲分，有真實亦有角色的自行幻想，帶領觀眾穿梭真實與虛幻之間。

嘉欣在戲中除了血腥殺人暴力鏡頭，還首度挑戰SM牀戲。她首天開工便要埋位與對手Kelvin拍SM戲，她目露凶光，以膠袋笠住Kelvin的頭部，更將對方的頸箍駁上鎖鏈連接着牀架，保證Kelvin動彈不得。嘉欣之後更用力勒緊Kelvin頸上的皮帶，似要將對方置於死地，Kelvin不斷掙扎喘氣求饒，狀甚痛苦。

故事情節令人肉緊，兩人在鏡頭外卻有說有笑。嘉欣看見赤膊上陣的Kelvin即說：「我要殺死你，你身材好過我咁多，好嬲呀！」首次拍SM戲的她坦言很緊張：「我第一次拍SM場面，好緊張，我好擔心Kelvin，佢對手同頸都綁住皮帶，個頭就笠膠袋，呢啲戲我一定要真用力先至會似，皮帶鬆就唔好睇，所以一定要非常準確，盡量唔好有NG，對手會好辛苦，最好一Take過。」每次導演嗌Cut，嘉欣也立即為Kelvin鬆綁，又不停問候他狀况。嘉欣說：「大家都明白拍戲會辛苦，但安全最重要！」

電影公司發布《誰是真英雄》製作花絮片，林嘉欣、衛詩雅、朱鑑然及胡子彤在片中為角色解密。嘉欣在片中飾演處境危險的心瑤，被劉俊謙飾演的國軒默默守護。劉俊謙不惜一切，甚至用上暴力手段保護嘉欣。嘉欣被問到戲中的劉俊謙是否其英雄時說：「英雄真係好睇觀點，如果其他女性遭遇到心瑤嘅經歷，一定覺得國軒係英雄。但如果問一個小朋友，佢會話咁樣係唔啱，咁樣傷害人，所以要睇吓由咩觀點、邊個人嘅角度出發。」

（即時娛樂）