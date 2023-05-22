陳卓賢拍飛車戲險出意外 盼今年可推出個人專輯 (15:29)

陳卓賢（Ian）今日出席品牌活動時，透露最近忙拍電影《12怪盜》，日前在山路拍飛車戲時險遇意外。他說︰「以為封了路，誰知有車駛過對面線。幸好大家當時專注拍攝，及時停車。」Ian自言是賽車迷，平日會追看一級方程式賽事，也愛玩賽車game，因此開工時幻想自己是《頭文字D》藤原拓海。他說︰「未有機會嘗試拍飄移，很想體驗一下，希望未來有機會。不過，我平日開車很安全，絕不超速，接載媽媽時更會以龜速行車。」

Ian表示電影已拍至尾聲，他之後會投入音樂工作，希望今年推出4、5首新歌，甚至個人專輯，目前正苦惱先出哪首歌。他說︰「我有選擇困難症，不知道先出哪首歌，每天腦交戰，要想一輪才有答案。出單曲，我會挑選大家喜歡的歌，如出碟就不用揀，可以一次過推10幾首不同類型的歌。有些Demo屬於Sidetrack，但也是我喜歡的歌曲類型。我想向公司反映意願，現在公開呼籲，大家期待嗎？大家期待聽我音樂，我就好興奮。」Ian透露同時有為其他歌手度身訂做歌曲，包括MIRROR隊友江𤒹生（AK）。他說︰「有人邀歌，我很樂意合作。我本身很害羞，不會主動寫歌給別人。」

下月9日踏入30歲，Ian稱當天要工作，希望能有時間參觀粉絲為他舉行的生日展覽。Ian透露展覽品中有他提供的歌曲Demo、錄音筆記，他被問到可有分享未曝光照片時說︰「大家看過我很多照片，如小時候的肥仔樣、打波時的樣子。有些照片，我已忘記有影過，所以要去展覽看看有沒有新相。」

隊友李駿傑（Jeremy）的粉絲為偶像發起爭取舉辦個唱的行動，Ian十分支持︰「我也要為Jeremy公開爭取，希望大家都有發光發亮的機會。他每次也為舞台演出準備得很好，在舞台證明了自己的能力。」

（即時娛樂）