緋聞男友吳卓羲未捧場 菊梓喬完成演唱會稱「I don't know」 (17:38)

菊梓喬 （Hana）昨晚舉行尾場《Hanafinity演唱會2023》，獲已故賭王何鴻燊的四房兒子何猷亨捧場。Hana繼續挑戰性感辣身舞，獲歌迷大讚「好正」、「好索」。她揚言︰「今次是新起點，之後會有更多突破﹗我不會再只穿長裙，會做更多不同類型音樂，讓大家看到一個不服輸的Hana。」Hana請來曾比特（Mike）任表演嘉賓，Mike表示多年前參加歌唱比賽時曾跟對方同場。Hana讚Mike逆齡生長，換了髮型後，外表比當年年輕。

Hana未再如頭場般落台與觀眾近距離接觸，改為挑選幸運歌迷上台合唱。她挨住對方的膊頭，又跟對方手拖手，惟不時投訴對方踩住自己的裙襬。安歌時，Hana分享過去幾年的心路歷程︰「人生有很多挫折，不到最差，也不會知道什麼是好。風水師傅說我已過了人生最差的時間。近年發生很多事，我變得愈來愈堅強，堅強到覺得自己似AI，堅強到不記得有些事。我選擇放棄很多，否則會過不到。」

完騷後，Hana坦言取消落台環節是因為發現很危險。被問到今次演出是否其性感底線時，她說︰「慢慢來，否則會嚇親人。我以前常穿長裙，其實是公司安排。現在公司也不理我… 說笑吧了﹗何麗全指我已大個女，就試試吧﹗」

談到被風水師批已過最差日子，Hana說︰「師傅指我45歲後的運程好鬼勁，所有事會昇華10倍。（今年41歲只需等多幾年？）網上資料錯，我1986年出世，今年37歲。我不是很年輕，沒需要說謊，說謊會折福。」緋聞男友吳卓羲未有捧場，她被問到可有失望時稱「I don’t know」，強調沒邀請朋友捧場。

（即時娛樂）