肥媽李鼎｜肥媽公開婆媳相處之道 李家鼎自揭光頭真相 (18:02)

肥媽（Maria Cordero）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣主持的無綫飲食節目《肥媽李鼎》，今晚（22日）播出新一集，主題是「半邊仔女」。肥媽將在節目中親授婆媳相處之道，她說︰「最緊要鎖住佢個胃，你煮啲佢鍾意食嘅嘢，咁就一定冇問題。」肥媽又自言不會鬧新抱，直指自己仔女鬧得，別人的女兒不能鬧。她說︰「如果有嘢想新抱改，我會透過兒子轉達，永遠唔會直接同個新抱講，一定唔可以。」

游嘉欣問肥媽對新抱有什麼要求，肥媽說：「佢𧨾得我個仔開心，同埋肯生就得。我會買減肥套餐畀新抱產後收身，等佢哋生完可以減肥，同老公出街都靚啲嘛。」游嘉欣之後問鼎爺：「你個仔如果話想娶大佢30歲嘅老婆，你會點？」鼎爺聞言嚇到眼凸。

明晚一集的主題是「飲食秘方」，肥媽炮製有壯陽功效的「酥炸生蠔」時，游嘉欣指很多食物都是以形補形。肥媽聞言說：「咁啲蠔似咩？」游嘉欣笑言似精子，令人摸不着頭腦。鼎爺說：「咁啲精子似蝌蚪，食蝌蚪吖笨！」游嘉欣天真地回應：「可能真係得㗎喎！男人食魚春係咪可以補春？」令肥媽、鼎爺哭笑不得。年近70的肥媽又分享護膚秘訣：「凍水洗面，暖水𠺘口，熱水浸腳，特別長命，皮膚都特別靚。」

游嘉欣又對鼎爺說：「你唔好嬲我，你有冇搵過咩偏方幫自己生頭髮？」鼎爺沒好氣答：「我搵到依家就唔使光晒啦！」鼎爺自言年輕時頭髮濃密，曾經有人找過他演小生角色，後來經歷兩次意外才導致光頭，只好認命。

（即時娛樂）