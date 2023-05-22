姚焯菲剖白離港升學原因︰留喺香港會兩頭唔到岸 (23:29)

姚焯菲（Chantel）今年初到新西蘭升學，上月趁學校假期回港及推出新歌《小出走》剖白心路歷程。她說︰「這首歌以很開心的編曲和大家道別。大家不用擔心，我現在長大了，學會照顧自己，小出走後再回來，大家會見到一個全新的我﹗」新歌有別於以往的純粹情歌，Chantel首次以玩味重的形式演唱過後，考慮未來轉曲風，挑戰個人跳唱歌，也想過像泳兒般改唱黑暗曲風的歌。她說︰「少女曲風得太久，應該要轉一轉，不想被規範於一個風格內。」

Chantel因為想變得更獨立，不再事事依賴而選擇到外國留學。她不怕人不在港，星途會受影響。Chantel說︰「我曾跟父母談過，為何過得舒服、讀到書又能繼續工作，也不可以留下來呢？我發現我要長遠一點去想，現在成績中上不是不好，卻未發揮得最好。我希望考到一間很好的大學，所以父母覺得我應暫時離開，認真地讀書，回來時就可以認真工作。唱歌重要，學業也重要。如我留在香港，會兩頭不到岸！現在親身經歷過，我在外地的確能很專注地讀書，效率亦會高一點。其實我每隔兩個月就回港一次，能在學業和工作之間取得平衡。」

Chantel渴望考入心儀大學，強調這是她的願望，非為完成父母心願。她對不少大學學科有興趣，如生物學、經濟學、室內設計、時裝設計，目前仍未決定將來要報讀哪一系。Chantel強調︰「一定要讀大學﹗我已經有歌唱事業，不用考慮修讀的學科跟將來的工作不同，想讀什麼就讀什麼。只要入到心儀大學，讀到心儀的科目，已經很輕鬆、沒有壓力。」她未決定兩年後報考哪間大學，但應該不會繼續留在新西蘭，應會到其他國家或返回香港升學。至於可想拍拖，Chantel斬釘截鐵地說︰「不需要﹗長大一點先﹗我有很多事想做，很想自己一個。」

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（即時娛樂）