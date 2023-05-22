兒童及青少年粵劇折子戲大賽圓滿結束 楊偉誠：欣喜為粵劇界培育新星 (19:52)

「第三屆全港兒童及青少年粵劇折子戲公開大賽」早前在TVB電視城舉行決賽，大會司儀由汪明荃與孔賢德擔任，比賽圓滿結束。當晚由一眾大老倌包括：尹飛燕、龍貫天、宋洪波、陳詠梅及粵劇音樂大師朱慶祥等擔任評判，他們異口同聲讚賞今屆不論兒童及少年組參賽者均充滿潛質，大會主席楊偉誠博士表示欣喜能做到傳承粵劇第一步，為粵劇界培育新星。

兒童組冠軍宗樂瑶僅11歲，演出《怒劈華山》，評判之一的龍貫天指對方年紀少少，但在台上好有自信，唱腔亦有水準，老師悉心教出好徒弟，前途無可限量。至於少年組冠軍羅雅禧演出《红響喜之仙姬送子》，獲得粵曲音樂大師朱慶祥激讚對方聲色藝都具備，如果繼續努力，假以時日必是粵劇花旦好材料。擔任大會司儀的八和主席汪明荃亦欣賞參加者演出，對羅雅禧表現讚賞，尤其她用14米長綢作出不同水袖變化動作，相信亦下了不少苦功而得的成果。

楊偉誠接受訪問時表示：「除了是兒童粵劇折子戲決賽之外，主要也是推廣粵劇的教育活動，『台上一分鐘，台下十年功』，進入決賽的表演者，是經過經年累月的磨練，才能達至今天的成績，絕非不勞而獲。」

楊偉誠透露今屆兒童組報名隊伍為歷界最多，更開心上兩屆曾經參與過兒童組比賽的同學，有兩隊可以入圍青少年組，更打入決賽。他補充說：「事實證明，我們能開始做到傳承粵劇嘅第一步，而為粵劇界培育新星接班人，讓更多年輕人對粵劇產生興趣，建立正確價值觀，是我們的使命，見到大家這麼努力，相信日後一定能夠目到他們成長，成功，成材，香港粵劇未來一定會更加精彩。」

（即時娛樂）