無綫宣布與內地合作打造亞洲跳唱男團疑對撼MIRROR (20:51)

無綫總經理曾志偉今日率領黎諾懿、洪永城、馮盈盈、麥美恩及余思霆等逾50藝人出席《Happy Summer記者會》，介紹公司連串新節目，當中包括全新音樂節目系列的《勁歌金榜》、《MUSIC BREAK》及《J Music》；記者會同時宣布無綫將與內地星空華文控股有限公司聯合製作重頭項目《亞洲超星團》，打造亞洲超強跳唱偶像男團。

志偉受訪時表示公司正從香港、韓國、日本、台灣、馬來西亞、新加坡及內地挑選男團成員，暫時挑選了一半（參賽者）。他說︰「我們也不斷送人去面試，當中有《聲夢》成員，也有不同地方經理人及模特兒公司推薦的。參加者沒有年齡限制，但希望是年輕人，要唱得好、跳得好、身高相若。香港方面推薦了30多人面試，也只錄取了4、5人，要求很嚴格。」

志偉未知男團人數，說可能最終不止一隊成軍。被問到組男團是否為對撼MIRROR時，他說︰「不是，我們放眼亞洲，不止香港，希望7月初可公布名單。我希望組一隊如韓團Super Junior的男團，成員來自不同地區，男團將來會是由兩間公司共同經營。」談到好友鍾鎮濤笑他今年暑假終於不看泳裝看溫拿，為溫拿成軍50周年拍音樂特輯，志偉說︰「溫拿50周年又最後一次開騷，加上譚詠麟開聲，一定要幫忙。一隊樂隊能合作50年真的很難得，是奇蹟。他們不會吵架，最多嘈一下。」

（即時娛樂）