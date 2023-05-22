洪助昇出道一周年 粉絲舉行展覽會 主角驚喜現身掀高潮 (21:42)

洪助昇（Aiden）出道一周年，他的粉絲日前在cafe舉行小型展覽及fans聚會。會場內擺放着不少Aiden的海報、相片、燈牌等應援物，又不停播放着他的歌曲，十分有心思。聚會高潮當然是主角Aiden突然現身，令在場的fans好驚喜。

Aiden到場後，fans們都爭相拍照，他有求必應，逐一跟他們合照又簽名，隨後fans送上寫上「Happy 1st Debut Anniversary Aiden」的蛋糕。問到Aiden為何「踩場」？他說：「知道佢哋好有心，特別租咗個場地為我慶祝，仲要由19日至25日，一連7日，所以都想親身嚟多謝佢哋。」又笑言經過新人階段後，亦染了一個新髮色迎接新的一年：「多謝大家呢一年嘅陪伴，亦都多謝大家陪我經歷完呢一個新人階段，未來日子希望大家繼續多多指教，我會繼續努力去唱好每一首歌、做好每一個表演，希望大家會同我一齊行往後的路。」

他又預告快將推出新歌，「新歌係講愛情，你哋可以當係《憑實力單身》同埋《生活復常》混合嘅一首歌，故事主題可能近呢首歌、風格方面就近嗰首歌，所以我覺得係一首好值得大家期待，而我自亦好期待大家聽完呢首確嘅感覺。」他又表示MV有突破演出：「今次呢個MV有一個幾突破嘅演出，點突破就留番大家去睇嘅時候錄低你哋嘅反應再share畀我，都幾期待你哋嘅反應，我覺得你哋會嚇親，但係大家記得冷靜。」

Aiden正在拍攝ViuTV新劇《飛黃騰達》，粉絲送應援物到劇組，過百支冷泡茶為近日在酷熱天氣下拍攝的劇組人員降溫，認真細心。

（即時娛樂）