劉俊謙藤岡靛參演《誰是被害者》第2季 蘇慧倫相隔11年再拍劇 (14:44)

Netflix影集《誰是被害者》第2季上個月已舉行開鏡儀式，除了原班人馬張孝全﹑李沐﹑許瑋甯和王識賢參演外，今季還加入其他演員，包括劉俊謙﹑日本紅星藤岡靛和相隔11年再拍劇的蘇慧倫，卡士備受關注。

據台灣傳媒報道，《誰是被害者》第2季將透過全新案件，引領觀眾踏入抽絲剝繭追兇過程，呈現震撼視覺與觀感體驗的同時，更牽引觀眾心中最柔軟情感。

蘇慧倫分享加入《誰是被害者》第2季劇組的原因，是在做足許多關於第一季背景功課後，才和劇組團隊碰面，除了被第一季精湛內容打動以外，也被《誰》團隊所吸引：「印象深刻在和導演與製作群碰面時，就可以感受到很真實的彼此交流，以及他們說的：『這是一個teamwork，是大家共同的創作！』都讓我安心許多，在碰完面後就答應演出。」

相隔10多年再拍劇，蘇慧倫說：「很有趣的是，在開拍後發現現在的戲劇拍攝環境與制度，和以往的經驗都有相當大的不同。加上在2003年也和孝全合作過，等於和他一起進入新的演出形態，也有時空微妙交錯的新鮮感。」

藤岡靛暌違多年再台灣劇組，並加入《誰》第二季，藤岡靛曾參演過多部台劇，包括《極道學園》、《轉角遇到愛》、《不良笑花》等，今次他在劇中演檢察官「張耿浩」，將與張孝全一同辦案，更有許多精彩對手戲。

談及多年後重回台灣拍劇心情，藤岡靛表示：「想當年把工作據點從台灣轉去日本，轉眼已經要10年了。這次有機會回到台灣，用全中文去演繹具挑戰性角色，對我而言好像進入新的篇章。打開中文劇本的那一瞬間，就很自然回到了我演藝生涯的初心。」

劉俊謙此次以全新角色加入《誰是被害者》第二季，飾演一名救助失家青少年的「七葉基金會」創辦人「林明誠」，劉俊謙也分享自己本身就是《誰是被害者》的劇迷，對於能夠參演第二季，他興奮表示：「我自己非常喜歡《誰是被害者》，從首季就很關注，從去年知道有機會參與演出全新一季，就有感受到一定的壓力，做了很久的準備功課，但同時能和這麼多優秀的台灣演員合作，也令我感到很新鮮、很興奮、很期待。」

（即時娛樂）