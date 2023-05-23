資深女藝人溫裕紅因病離世 終年54歲 (15:30)

據無綫娛樂新聞台的facebook專頁今天（23日）透露，早年曾主持無綫《都市閒情》及參演劇集包括《仁心解碼II》、《三個女人一個「因」》、《巴不得媽媽...》和《刑事偵緝檔案III》等的資深藝人溫裕紅（Esther），於5月19日離世，終年54歲，溫裕紅的喪禮於下月中舉行。

溫裕紅於2005年患乳癌，當時已擴散到淋巴位置，當年她積極抗癌，接受化療時要剃頭及包頭巾，醫生亦建議她做手術切除乳房，病情亦受控。

而跟Esther相熟的韓馬利表示，得悉對方近年癌症復發，但仍有跟朋友見面，惟近月Esther病况轉趨嚴重，韓馬利表示Esther的喪禮由教會及胞姐處理。

無綫電視對溫裕紅離世表示深表惋惜，並向其家人致以深切慰問。温裕紅由1996年至2020年服務無綫電視超過24年，曾經主持《快樂長門人 》、《文化新領域》及《都市閒情》等多個資訊文教節目。劇集方面，2017至2018年拍過《BB來了》、《白色強人》、《逆緣》、《跳躍生命線》。2018至2019年作品包括：《那些我愛過的人》、《黃金有罪》、《機場特警》、《降魔的2.0》。2019至2020年則參與拍攝《逆天奇案》、《大步走》、《伙記辦大事》、《食腦喪B》、《刑偵日記》及《七公主》等劇集。

（即時娛樂）