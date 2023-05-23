韋羅莎徐天佑湯駿業化身美人魚 梁祖堯爭做跳舞擔當   (18:25)

繼《米線女戰士》及《通菜街喪屍戰》後，風車草劇團再度炮製災難三部曲最終章：《三聖邨的Little Mermaid》音樂劇場，除了劇團中3位主腦：梁祖堯、湯駿業及邵美君外，今次更有韋羅莎（Rosa）、胡麗英及徐天佑演出，音樂劇場將於8月11日至23日假葵青劇院演藝廳舉行。

今次《三聖邨的Little Mermaid》顧名思義，是一個跟美人魚有關的故事，向來跟人魚有關的，多數都是童話或是傳說，今次《三》混合來自世界各地的人魚故事元素。阿祖說：「大家都聽過唔同嘅人魚傳說，例如安徒生《人魚公主》講嘅就係人魚公主上咗岸後，用聲音換取一對腳返嚟，另外仲有日本都有個傳說，指有個僧侶食咗人魚肉後，有好長嘅壽命，今次個故仔都加入咗唔同地方人魚傳說喺入面，角色中有匿藏喺人群當中嘅人魚，會有一啲好想捉到人魚嘅人，亦有已經食咗人魚肉變得長生不老嘅人。」

這班人走在一起，將會發生一個怎樣的故事呢？阿祖表示故事比較黑暗，更會探討人性，對應這個急速轉變大時代，阿祖續說：「呢幾年大家面對疫情，失去好多以前覺得理所當然嘅嘢，𠵱家慢慢復常，喺好多事情上，大家心態上唔同咗，大家可以喺呢個演出裏面，探討一下呢個現象。」

過往音樂劇場不乏歌舞演出，今次亦不例外，眾人將會在劇中有舞蹈演出，被問到誰是舞蹈擔當，大家都有不同想法，湯駿業說：「呢個災難三部曲成日要跳舞，for氣氛之餘又的確幾好玩，我哋幾個都係跳得嘅人，睇（徐）天佑就知啦！」被嘉許的天佑則另有人選，說：「跳得最好係梁祖堯，我睇佢啲劇成日都跳舞，平日畀人覺得佢唔係好鍾意跳舞，但一有得跳就跳得好落力，仲要好啱beat。」Rosa也和應說：「當然係阿祖，諗唔到仲有邊個係，非佢莫屬。」

阿君則推舉湯駿業為跳舞擔當：「佢對自己身體郁動同協調係非常之好，佢一跳舞就會好自然望住佢，大家不妨留意。」阿祖也自認跳舞擔當：「因為我個角色係一個阿伯，一個阿伯點樣跳舞？點跳得好勁？我都未諗得通，好想帶到舞蹈場口自肥，但一個阿伯跳舞可以幾好睇呢？到時睇下就知啦！」

為了突出主題，眾人穿起魚尾扮美人魚拍海報及宣傳短片，當中不乏美艷動人的撩人姿態出現，但更多的是爆笑場面，攝影棚內笑聲此起彼落。此外，眾人談及過去災難三部曲的海報構思時，發現都比較簡單，興之所致大家擺出五星戰隊及人形蜈蚣隊形拍攝，怎料完成一刻，大家都一齊抽筋，始發現原來簡單擺一個動作都好累呢！

（即時娛樂）