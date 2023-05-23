一舞傾城｜姚子羚打完莊鍶敏 再打莊思明：擔心無情力整親大家 (18:38)

劇集《一舞傾城》昨晚（22日）播出一集，劇情講到「萬國城最後一個處女」KK（陳星妤飾）因看了Marco（關楚耀飾）和Paula（傅嘉莉飾）情慾片後大受打擊，遂答應陪客，KK收下800萬元支票後內心掙扎，一來心痛被Marco背叛，二來亦想媽媽（袁潔儀飾）過更好生活，不情願的KK邊脫衣服邊淚崩，我見猶憐。

Marco知道KK賣身後，即趕到酒店找她，動了真情的Marco不但沒有嫌棄KK，還向她示愛：「無論你做咗啲乜嘢都好，我都一樣咁愛你，不如你唔好做呢行，永遠同我一齊啦！」Marco揭露情慾片的真相，原來片段是Paula偷拍用來勒索他，而KK亦因剛好月事而守住初夜，最終兩人化解誤會和好如初。

魚旦媽（莊鍶敏飾）眼見80萬仲介費凍過水，遂向KK找晦氣，夾埋29組一班姊妹捉住KK來打，幸好Michelle（姚子羚飾）趕到，更葉問上身一個打九個，非常好打。對於這個場口，姚子羚笑言難忘：「平時都係同男演員打多，今次難得同女演員打，仲要一個人打咁多個女仔，覺得都幾得意。」

講到跟女生拍打戲難度，她說：「女仔打交通常都係扯頭髮、掌摑，好擔心啲位就得唔好，同埋無情力會整親大家，拍完之後見到佢哋啲手紅晒，我都好心痛。記得有個動作，我打完莊鍶敏再打莊思明，莊思明要成個人撞埋個櫃度，佢撞完跌落地下我都好緊張，即刻問佢有冇事，好彩最終順利完成。」

（即時娛樂）