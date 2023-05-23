馬時亨盼邀謝霆鋒張敬軒鄭欣宜 作為訪談對象 細說香港情 (21:42)

曾出任香港商務及經濟發展局局長、港鐵主席的名人馬時亨，歷年縱橫政界、商界、教育界多線發展，是現今職場流行的「Slasher（跨界多邊發展者）」元祖代表。

原來，他與娛樂圈中人也廣結淵源，相識滿天下，因此碌爆人情卡，邀請張學友、薛家燕、鍾鎮濤、張智霖、梁家輝、譚詠麟、吳錫輝、鄧達智等，為他主持的無綫訪談式綜藝節目《馬時亨•香港情》擔任嘉賓，懷緬昔日香港情懷。與一班資深藝人分享後，馬時亨預告如果節目反應佳，下次訪談對象瞄準謝霆鋒、張敬軒、鄭欣宜，想聽他們分享自己故事及對香港的感覺。

馬時亨並非含金鎖匙出世；由於父親早亡，母親當工廠女工，獨力湊大他和兩弟一妹，全家住狹窄板間房。小學就讀現已消失的筲箕灣聖十字架學校，因無法考進名校，升中入讀私校新法書院，馬時亨清楚記得1963年，每月學費是32元，由政府補貼一半。

他自嘲讀書不叻，初中成績麻麻，更險不能直升原校，後來發奮圖強扭轉命運，他說：「因為升中四那年，學校增建大坑道新校舍，剛巧要開6班，學校才讓我試升。記得阿媽同我講『仔，你今次運氣好可以試升，如果成績不好將來就要做乞丐！』從此我開竅，日日去圖書館溫習成績突飛猛進，中期試曾經有兩科目更考到全級第1！之後會考成績有優有良，可以繼續原校升讀預科，再考入香港大學主修經濟和歷史。」

馬時亨記得當年母校被外界標籤為「飛仔學校」，但他用自己的例子做事實證明，即使非名校出身，只要肯勤力，就沒有不可能，他說：「讀書是人生的一部分，所以一定要勤力讀書。在仕途或工作上，成功或者失敗有好多因素，而讀書並非惟一。我留意到近10幾20年有些轉變，香港有很多新學校，也培養出優秀學生，就算成績不是最好，都可以在其他方面發揮，正所謂『行行出狀元』，我也是讀書水皮，到今日有少少成就，證明毋需單看讀書成績而決定一切。」

欲知專訪內容，請留意明天（5月24日）明報娛樂版。

（即時娛樂）