馬時亨分享人生座右銘 回顧政壇生涯 有喜有悲 (22:01)

2002年時任財政司的梁錦松，引薦剛踏入50歲的馬時亨加入董建華政府，從商界首次跳入政界，對馬時亨來說，又是一項前所未遇的新挑戰。（劉永銳攝/資料圖片/明報製圖）

馬時亨主持的無綫訪談式綜藝節目《馬時亨•香港情》反應不錯。馬時亨接受《明報》專訪，分享他的人生點滴以及回顧政壇生涯。

馬時亨身為家中長子，為幫輕母親分擔養家責任，就讀港大時要借學費貸款，加上半工讀完成3年課程。既兼顧學業同時打4份工，最難忘是當年交通不便，日日坐沒冷氣的「熱狗巴士」，轉乘渡輪過海，落船後再步行，一程時間花足2小時才抵達學校教書。

當年他將4份工的一半收入，交予媽咪做家用，自己生活慳家沒有多餘消遣，更沒有旅行，最遠都是過澳門，直至1973年加入大通銀行，正式做第一份工作，馬時亨每月依然是「月光族」，他說：「當時見習生人工有$1600，出糧將一半繳阿媽。1974年，全家由板間房搬上愛民邨，單是月租已經$300，加上新屋裝修費，所以好難儲錢，日日清袋。」

馬時亨現時擁有名譽、事業、財富、家庭和健康，是人生大贏家，但他自覺人生路並不如外間所看到的一帆風順，反而經歷過不少人生高低起跌。他憶起1976年隻身遠赴紐約工作，因為人生路不熟，面對很多從未試過的挑戰，箇中的辛酸，成就了他今日，其奮鬥史或許可以為年輕人借鏡。

馬時亨深信做人一定要堅持，那怕經歷甜酸苦辣，「永不言敗」成為他的座右銘。再細數人生中遇上驚濤駭浪的日子，還有當年從紐約轉戰加拿大加入證券公司，亦是他人生另一個重大挑戰，他說：「當時我連股票都未買過，做證券分析員又是從頭學起。80年代初在加拿大多倫多華人佔很少數，辦公室入面全部都是加拿大人，他們當我透明且地位很低。由於市道不好、利息高、自己又不熟悉證券、還要受到歧視，工作壓力相當大。於是我又靠『勤力』，每日工作12小時，憑著自己對國際貸款的經驗與知識將勤補拙，入行4年後，比起其他基金經理，我獲選為全加拿大最佳分析員第1位。當時人工由初入行的加幣$25000跳升8倍，1984年我人工是加幣$200000。」

一次又一次衝破障礙難關，馬時亨以勤力、知識、膽識聯同運氣，合成他的成功方程式。2002年時任財政司的梁錦松，引薦剛踏入50歲的馬時亨加入董建華政府，從商界首次跳入政界，對馬時亨來說，又是一項前所未遇的新挑戰。

在上任財經事務及庫務局局長不久即爆發「仙股事件」，也讓他經歷人生的最低谷畢生難忘，他說：「剛剛加入政府，竟然被一位品格有問題的同事整蠱，隨即發生了仙股事件，食了隻死貓。民望一度急跌至官員中最低，出街被無數人鬧好痛苦，我也成為第一位要公開鞠躬道歉的問責官員，真正史無前例。

現在回想也是一件好事，發現原來商界和政界是兩個不同世界，亦因此學識了很多；離任時，我已變回民望最高的官員之一，評級由38分反彈上64分，朋友說我是『政治奇蹟』。就好像讀書，由考得最差變成考第1，真是人生翻版。」

馬時亨回顧政壇生涯，有喜亦有悲，當中要數成功推動本地發展債券市場和促成兩鐵合併，最有滿足感。他亦視每個低谷都是一種人生磨練，如同香港曾經歷60年代暴動、80年代股災、2019年社會事件以至這幾年新冠疫情，即使面對幾多艱難挑戰，深信也能夠克服捱過，他寄語大家只要同心協力，香港一定可以從低谷再「彈」起來。

欲知專訪內容，請留意明天（5月24日）明報娛樂版。

（即時娛樂）