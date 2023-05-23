盧瀚霆撰長文分享5月3個第一次 興奮6月進入全力衝狀態 (23:39)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）今晚在社交網撰長文分享5月經歷充滿驚喜及百感交集的頒獎禮，還有三件「人生第一次」的事，他接著要準備新劇、新歌及演唱會的事。

Anson Lo寫道：「小時候每天都有寫日記的習慣，現在回想起都很佩服從前的毅力，始終每天要抽時間寫下自己的感受，也是需要一定的耐性和勇氣。今次寫下自己的近況，是想和你們分享，也是希望再次和自己分享。想到什麼就寫什麼，可能感覺上有點語無倫次、長篇大論，但這一種『心血來潮』花的時間，是兒時和現在的自己都覺得值得花費的。

回港一星期多了，這個月好像經歷了很多事情。

五月頭充滿驚喜且百感交集的頒獎禮完結後，拿着手上兩張『成績表』回到家，教母一開門第一時間擁抱着我說：『我哋成家人都戥你好開心呀瀚霆！』教父、教母和教姐都哭了，而這一個畫面是我27年來第一次看見的。偷偷告訴你們，教父到今天依然覺得《永順街39號》是我最好聽的歌曲，記得上年推出這首歌時，早上會聽到教父一邊播著這首歌一邊拉筋，晚上一邊播著這首歌一邊和Amber玩耍，的確是很可愛的。這個頒獎禮的晚上充滿淚水，但真的是很高興的，因為能夠令別人感到驕傲，從來都是一件很高興的事情。

五月份經歷了三件『人生第一次』的事。去了韓國岀席了自己第一次在外地的時裝品牌活動，體驗了世界之大；去了馬來西亞完成了自己第一次在外地的音樂節表演；推岀《The First Take》的表演片段。這三個經歷對自己而言，是感到十分榮幸的，因此事前的準備功夫也是一如既往的多。由岀道至今經常對自己說『要捉緊每一個機會』，這三個場合承載着不同元素的緊張感覺，但同時存在的是無比享受，兩者可以是沒有衝突的。希望這三項的表現能令你們自豪。

最近的重要事項其中之一是即將推出的自家時裝品牌特別系列。身邊很多人都勸喻我不要公開談及這一個話題，我也明白原因。坦白的說，壓力大得有一點承受不了。當然現實是，我每天必須告訴自己：沒有事情是承受不到。懊惱的感覺，是來自設計和質量上一定要比上一次來得更加精緻、是來自清楚明白每一次都無法令每一位每一位支持自己的人都開心、舒適。有時候內心另一個自己也會說『不如只專心做音樂和表演』，但時裝的而且確是自己由小到大熱愛的事情，擁有自己獨一無二的時裝設計和能夠置身時裝界其一，是入行後的一個夢想。撇除描述自己的感覺，唯一令自己能夠放鬆的，依然是每一件即將會推出的設計都是自己參與和喜愛的，每一款都令自己感到驕傲。但是自身崗位要達到『稱職』二字，距離還是很遠很遠。教母說過，能夠為自己喜愛的事情苦惱是一種幸福的壓力；舞台如此，演戲如此，時裝也如此。唯有每一天三番四次提醒自己，繼續努力，因為自己的壓力比很多人的壓力來得幸福。

記錄一下過去一星期多的行程。下一首個人新歌的錄音剛剛完成，進入排舞和拍MV的階段；MIRROR電影《12怪盜》拍攝即將煞科，新團歌也正在準備當中。開始了電視劇《社內相親》的圍讀和試造型，六月開拍。個人演唱會《THE STAGE》剛剛公佈了，每次開會時腦海都是一片粉紅海，而整個表演歌單、服裝設計和音樂變奏方向全部都確實了。期待六月開始進入『全力衝』的狀態，既是興奮，更是令人振奮的，我一定會努力的。

最近頻密的健身操練好像開始有一些成果，要開始進入一天吃4至5餐的節奏，為拍劇和演唱會做好準備。

今晚突如其來的早收工，現在吃個晚飯休息一下，放空一下。

辛苦你們了，這篇日記也差不多了。

你們都早點休息吧，記得多喝水，見字就笑一下和稱讚努力了一整天的自己吧。

Love you all，晚安。」

（即時娛樂）