鄭裕玲(Do姐)繼早前和「細貓」應智越遊韓國﹑洪嘉豪遊德國,為HOY TV拍攝旅遊節目後,第3位嘉賓亦現身,Do姐孖Tyson Yoshi遊奧地利,Do姐昨天(23日)在社交平台貼出合照,並寫道:"Ladies and gentlemen Mr @tysonyoshi is in Vienna!"而Tyson Yoshi到達奧地利後,亦不忘抽空健身,他在Ig限時動態貼出對住大塊玻璃自拍騷肌照,十分勤力。

(即時娛樂)