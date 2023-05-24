黃夏蕙披婚紗跟老公賀結婚35周年 籌拍電影《夏蕙傳》 (13:47)

黃夏蕙（夏蕙姨）昨晚（23日）穿上婚紗，和老公潘炳烈於尖沙嘴舉行結婚35周年晚宴，並筵開80席，圈中友好劉錫賢、潘志文、徐寶鳳和丁羽等到賀。

夏蕙姨透露當年他們在賭城拉斯維加斯註冊結婚，她沒有穿婚紗，亦沒有任何儀式，今次可以穿婚紗，感覺特別開心。在旁的潘炳烈風趣地說：「當年是被氹簽紙。」

夏蕙姨很開心能夠和對方白頭到老，問她送了什麼給老公？她表示送了個心，潘炳烈則說：「我冇嘢送給她，我只會攞和接受，她好與不好我都接受。（夏蕙姨有什麼不好？）怪脾氣。」潘炳烈自言愛靜，不喜歡參加這種宴會，是太太叫他回來，他才由美國返港：「她應該欣賞。」

夏蕙姨欣賞老公對她的付出，還讚老公樣樣都好，要不然不會相處那麼多年。問到老公最好是什麼？她說：「高大威猛，有型有款。」夏蕙姨暫時無意離港：「之前去美國探望女兒，去了半年。」

夏蕙姨經理人Simon透露會為夏蕙姨開拍電影《夏蕙傳》，正籌集製作費，希望今年11月開拍，故事以倒述方式拍攝，鏡頭甫開始就講夏蕙姨離世。除了夏蕙姨參演外，還會重金禮聘潘炳烈客串演出。

另外，有指夏蕙姨細仔是已故形象指導張學潤（Nel Nel）同學，夏蕙姨不忍有人借Nel Nel抽水，在發給傳媒的結婚周年邀請函中，呼籲那些所謂Nel Nel的好朋友，不要再拿Nel Nel做宣傳，矛頭直指肥媽。問到夏蕙姨此事時，她不願再說並拉開話題，反問傳媒：「睇我靚唔靚？我老公有冇型？」

（即時娛樂）