史嘉麗祖安遜偕夫踏《小行星都市》紅氈為婚變闢謠 (15:22)

拜仁康斯頓與艾恩布迪（右圖）分別帶同太太及女友出席首映禮。（法新社/Getty Images）

茱莉亞嘉納（左起）、露絲韋莉及貝兒娜森。（法新社/Getty Images）

湯漢斯（左起）、史嘉麗祖安遜與《小行星城市》導演韋斯安德遜在紅地氈興奮揮手。（法新社）

史嘉麗祖安遜主演的《小行星城市》在康城影展首映，丈夫哥連佐斯（右圖）陪伴左右。（法新社/Getty Images）

第76屆康城影展昨晚輪到競賽片《小行星都市》（Asteroid City）登場，女主角史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）月前被發現沒戴婚戒現身，因而傳出與第3任丈夫兼《周末夜現場》編劇男友哥連佐斯（Colin Jost）婚變，不過昨晚首映禮兩人恩愛到場，似乎也間接為婚變闢謠。

《小行星都市》是鬼才導演韋斯安德遜（Wes Anderson）新作，亦是他繼兩年前《法蘭西諸事週報》再次亮相康城，除了史嘉麗祖安遜，還有湯漢斯（Tom Hanks）、麥迪倫（Matt Dillon）、拜仁康斯頓（Bryan Cranston）、艾恩布迪（Adrien Brody）、史提夫卡維（Steve Carell）等演員現身，並吸引評審團成員之一的「美國隊長」貝兒娜森（Brie Larson）、《創造安娜》茱莉亞嘉納（Julia Garner）、《傲慢與偏見》男星路柏法蘭（Rupert Friend）、《怪奇物語》瑪雅漢基（Maya Thurman Hawke）及《變形金剛：黑月降臨》露絲韋莉（Rosie Huntington-Whiteley）等捧場。

據報《小行星城市》將於下月在港上映，此片也是導演韋斯安德遜首次接觸太空科幻題材。

（即時娛樂）