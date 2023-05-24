《造星V》兩位參賽者被直接淘汰 「一燈大師」Sunny愛莫能助 (16:09)

ViuTV選秀節目《全民造星V》開播後，未有參賽者被直接淘汰，事關評判之一的陳詠燊（Sunny），往往在參賽者幾乎在淘汰邊緣時出手打救，讓他們跌入復活區，故被封為「一燈大師」，不過昨晚（23日）播出一集，終於有參賽者被直接淘汰，連「一燈大師」也愛莫能助﹑欲救無從。

24號的Ares（劉宏偉）是健身教練，他的目標想做演員，他選唱陳奕迅的《一切還好》，甚至扮機械人演出，可惜他唱﹑演及跳均未如理想，連導師馮允謙也說：「好似麻麻哋﹗」評判之一的Edward Chan也說：「如果唱歌嚟講，主要幾方面，聲線﹑音準﹑拍子，但呢3方面好可惜，你喺頭先表演中，都係差一啲﹗」Sunny則說：「你應該知道自己唱唔到呢首歌，所以加呢啲設計希望加分？（Ares：係嘅﹗）而前面嗰堆對白講到好『頻能』咁，完全感覺唔到你係機械人，而你亦跳唔到機械人嘅舞啦﹗」最後3位評判給3盞紅燈，直接淘汰Ares出局，亦是首位離開節目的參賽者。

另一位參賽者Lucas Ip，則自彈自唱盧瀚霆的《EGO》，Sunny勁彈Lucas：「我真係聽唔到你唱乜嘢，你啲咬字好含糊，我好想好努力去留意歌詞，但好多歌詞都聽唔到你唱乜，呢方面係一個幾阻礙你未來發展嘅問題。」而Lucas則是第2位被直接淘汰的參賽者。

（即時娛樂）