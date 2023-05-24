Yumi驚喜現身與愛犬擔任「超毛應援團團長」 16歲毛孩參賽原因勁洋蔥 (19:11)

J2節目《超級毛特兒大賽》昨晚（23日）一集，16組人狗「預備生」悉數登場後，主持周奕瑋忽然宣布還有第17組「神秘預備生」，令全場嘩然。原來該名「隱藏預備生」是「聲夢小花」鍾柔美（Yumi），她帶同6歲多的貴婦犬Cha Cha，擔任「超毛應援團團長」，為各人打氣。Yumi家中養了7隻狗，當中以Cha Cha最多才多藝，無論是「Sit」、「畀手」或「Hi Five」都應對有餘，非常聰明。

能夠躋身「超毛」16強，自然有其優勝突出之處。當中金毛尋回犬Silly能「狗」所不能，竟能模仿救護車的聲音，贏得不少掌聲；Silly主人Sharon亦因高顏值贏得關注，模特兒出身並曾拍電視廣告的Sharon，甜美笑容及修長美腿令網民眼前一亮，「Sharon+Silly」更獲封「美女與靚狗」Perfect Match。

「預備生」初登場環節中，不乏感人故事，壓軸出場的「預備生」芝娃娃Jammy，今年原來已經16歲；雖然年紀大，但Jammy相當好火，「反差萌」驚艷全場；Jammy主人阿偉雖然樣子似足「詼諧版張學友」，但為人感性，陪伴Jammy逾10年的阿偉，分享參賽背後故事︰「諗住佢16歲喇，未必再有機會，其實贏輸冇乜所謂，佢咁可愛、咁得意、又細細隻。」

Jammy的分享雖然簡單，但卻充滿愛，令主持向海嵐（Anne）瞬間爆喊，Anne邊落淚邊說︰「完全明呀，我都好想同自己狗狗留多啲回憶，趁佢仲健康，希望可以多啲時間陪住佢。」Anne接受製作組訪問時，心情仍未平復，她表示毛孩是最好伴侶及家人，她再三強調陪伴的重要性︰「其實狗的生命真係唔長，好希望多啲時間一齊。講到生離死別，真係忍唔住。」

（即時娛樂）