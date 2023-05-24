周吉佩屢敗屢戰再踏Sing途 盼身教作為子女榜樣 跟太太「約法三章」 (22:35)

吉吉直言：「一個男人有了家庭，追夢是一件非常之奢侈的事。因不只為自己交代，還要為太太和子女交代。」（鍾偉茵攝）

吉吉當晚得獎後惹起爭議，對於被指爆冷，他表示沒因此不開心，至於造馬的說法則是非他所能控制，這是評判的決定。（資料圖片/鍾偉茵攝）

周吉佩跟太太約法三章：「真的有份合約寫了出來，寫明我一定不可以沒有收入，能解決屋企開支的前提下，才可去追求我的演藝事業。」（鍾偉茵攝/資料圖片）

《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉），在17年的追夢旅途上，曾經歷高山低谷，更曾一度放下歌手夢，而患上情緒病，但因為「太喜歡唱歌」，屢敗仍屢戰，再次踏上Sing途。

吉吉當晚得獎後隨即惹起爭議，對於被指爆冷，他表示沒因此不開心，賽馬也常出現；至於造馬的說法則是非他所能控制，這是評判的決定，可能他當晚本住輸和享受的心情去玩，發揮相對較穩定，而令吉吉不開心的反而是網上惡意攻擊，他說不喜歡他沒所謂，但牽涉到家人就不能接受，幸太太內心比他強大，反過來鼓勵他。

吉吉於2006年唱商場騷開始歌唱事業，但之後經歷不少跌跌碰碰，試過簽約做歌手，但出了一隻碟後便與公司結束合作關係；之後與好友組成樂隊sp'ACE，又因意見不合散Band收場。他直言放棄的念頭在腦海中出現過無數次，尤其在疫情時，更已一度放下，至遇到《中》才令他這個夢再次燃燒起來，他說：「因疫情下連出去唱網上Live騷都不敢，怕染疫惹到小朋友，在屋企彈結他又怕嘈到小朋友溫書和睡覺，我的結他盒2年半沒打開過，這段時間是我最難捱階段，感到人生沒有意義，還差點情緒病爆發，後來找出原因就是無得唱歌，我真的太喜歡唱歌。」

由於一切得來不易，吉吉更珍惜現在所擁有的機會，攞到這個冠軍亦是對自己堅持多年有所交代，為自己爭了一口氣。能走到今天，吉吉特別多謝亡父教誨，他說：「因爸爸自細便教我一定要去追隨自己喜歡的事情，不屈不撓地堅持，哪怕是很難實現的，但你會樂在其中。」

吉吉亦希望借比賽成為子女榜樣，他常跟子女說眼望星星，腳踏草根，為自己定下目標，哪怕看似遙不可及，但只要一步一步去實踐，總有一日會做到，爸爸做到，他們也能做到。

除了歌手身分外，吉吉還是別人的老公和一對小朋友的爸爸，作為一家之主，可覺得自己追夢很任性？吉吉直言：「一個男人有了家庭，追夢是一件非常之奢侈的事。因不只為自己交代，還要為太太和子女交代。」

他承認自己任性，起初參賽時，太太非常反對，兩公婆還曾因支出問題而鬧大交，差在還沒說離婚，但大家出發點為小朋友和家庭著想：「我們現在約法三章，真的有份合約寫了出來，寫明我一定不可以沒有收入，能解決屋企開支的前提下，才可去追求我的演藝事業。不過我要特別多謝太太，平時幫我揀衫、打理歌迷會等事務，近乎經理人一樣，又會煲湯水我喝。」

即將推出新歌的吉吉表示，對上一次出個人歌曲已15年前，粉絲都等到頸長，亦很希望可以開個人騷，但不敢奢望，因以往的經歷令他深明很多事情控制不了。

欲知專訪內容，請留意明天（5月25日）明報娛樂版。

（即時娛樂）