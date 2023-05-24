《法言人》暫列今年9點半檔收視冠軍 馬國明不認福將：只是好運 (21:00)

馬國明、林夏薇、黃嘉樂、張頴康、蔣祖曼、趙璧渝等主演無綫劇集《法言人》早前播出獲觀眾不俗評價，收視成績理想，今日總監製劉家豪與演員等台前幕後出席祝捷會，公布結局周7日跨平台總收視22.9點、大結局當晚的7日跨平台總收視25.3點及myTV SUPER7日跨平台總直播點擊率超過439萬觀看人次，以上3個成績均成為今年至今9時半檔劇集收視冠軍。

馬國明開心有好成績，但暫時未收到開拍續集消息，要等候總監製家豪哥指示。他之前另一部劇集《隱形戰隊》亦有好口碑及收視，他被封收視福將，他謙虛說原本擔心自己一連兩部劇播出太頻密不太好，加上現在觀眾收看模式改變，所以9時半有此佳績好驚喜。他本身對《法言人》有信心，因劇本很完整，開心觀眾受落，但不覺得自己是收視福將，只是好運。

他正拍新劇《新聞女王》，預計拍至6月中，到時可以休息。劇中他與佘詩曼（阿佘）鬥戲，他讚阿佘是好對手，開工時對方經常「萬歲」慰勞大家，很開心。他除《新》劇外，已沒有劇集存貨，未知該劇會否今年內播出。

黃嘉樂與趙璧渝劇中組成新CP，他們致謝時很激動，趙璧渝哽咽眼濕濕感謝監製給她演出機會，令人認識她。趙璧渝接受訪問表示每次出席活動宣傳都有少許激動至落淚，真心想多謝大家。黃嘉樂指對方初時演出很大壓力，經常問他應如何演，其實大家都好緊張，開心反應好。是否老婆腳頭好旺他？他直言絕對是，由拍拖開始他整個人都改變，最搞笑是老婆反問他，點解跟趙璧渝沒親嘴戲？她是那種又要嬲又要睇的人。趙璧渝指黃太將他們的劇情截圖放上社交網很大方。

（即時娛樂）