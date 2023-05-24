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魏浚笙今晚赴歐洲工作兼旅行 獲大批粉絲送機 (23:40)

文章日期：2023年05月24日

魏浚笙（Jeffrey）工作忙碌，剛拍完新戲的他，今晚出發往歐洲工作兼旅行，獲數十名粉絲送機。他戴帽及口罩，親自推出多個行李箱，他親切與粉絲邊行邊傾談。

（即時娛樂）

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