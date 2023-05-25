陳慧琳再與雷頌德合作推洗腦式快歌 巨型宣傳照登紐約時代廣場屏幕 (13:20)

音樂串流平台Spotify推出「EQUAL Global Music Program」企劃，每月挑選一位香港區代表，Kelly 獲邀擔任本年度5月的香港代表。美國時間5月23日在位於紐約曼哈頓區的時代廣場上的巨型LED屏幕，出現整座建築物高的Kelly照片。（大會提供）

Kelly的造型設計充滿巧思，其中一個全黑如Matrix一樣的造型，是比喻可以遊走在時間之上的「queen of time」，與充滿歷史的金字塔造成強烈對比。（大會提供）

陳慧琳新歌《談情的價值》MV用上比較意識流的手法，將不同對愛的解讀放到畫面之中。（大會提供）

陳慧琳（Kelly）推出第3首全新單曲《談情的價值》，與暌違多年與音樂人雷頌德（Mark）合作，炮製洗腦電音舞曲，談討何謂愛的價值。她繼《花花宇宙（Glorious 80’s Remix）》後再與雷頌德合作，Mark包辦曲、編並與楊振邦共同監製，起用首次合作的填詞人許弘毅，令歌詞變金句，包括：「敢愛敢恨 先有出息」、「臨場考鎮定 離場見本性」、「誰曾貶過值 單身再估量市值」等。

歌曲MV用上比較意識流的手法，將不同對愛的解讀放到畫面之中，例如Kelly與舞者組成的三角形排列，是對照古文明的金字塔建築，寓意愛情的神秘莫測；中段一對滿身傷痕的情侶在玩俄羅斯輪盤，相愛卻相害；Kelly撐着輕舟在愛的苦海拯救眾生，在地上掙扎的舞者代表為愛執迷的人。

Kelly為MV特意排舞，花了兩日時間換了7個造型。她表示：「最難忘的一幕是飾演地獄使者，帶領眾生離開愛的地獄，舞者們喺愛海入面經歷苦難，為愛情又生又死，然後我好平靜咁撐船離開呢個地獄，呢一幕我都好『禪』！」

Kelly的造型設計亦充滿巧思，其中一個全黑如Matrix一樣的造型，是比喻可以遊走在時間之上的「queen of time」，與充滿歷史的金字塔造成強烈對比。

今次的場景設計和各表演者在畫面上追求的，不是一般的快歌伴舞，而是形體的一體性，動作一體性的藝術呈現，而且刻意混入了不同古裝造型，導演希望藉此營造衝突感，寓意愛不受時間限制。Kelly穿上像火燒一樣的長裙站在沉船上，遊走在地獄之中，舞者全身都是手寫的經文 ，加重愛情便是宗教的莊重感。

音樂串流平台Spotify推出「EQUAL Global Music Program」企劃，每月挑選一位香港區代表，Kelly 獲邀擔任本年度5月的香港代表。美國時間5月23日在位於紐約曼哈頓區的時代廣場上的巨型LED屏幕，出現整座建築物高的Kelly照片，為即將推出的新歌《談情的價值》開個好頭。

（即時娛樂）