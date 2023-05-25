一舞傾城｜鄺潔楹拍被虐戲緊張不安 楊明360度激吻姚子羚唔尷尬 (14:20)

無綫劇集《一舞傾城》昨晚（24日）播出一集講到細細粒（鄺潔楹飾）有感連累Money（文凱玲飾）欠下周身債，遂答應陪練馬師上船過夜幫手還債。她坦言拍攝時很緊張：「從演以嚟都未試過咁大尺度，事前都有做定功課參考一啲虐待戲應該點拍。一上到張牀鎖上個手扣，個不安感覺已經出咗嚟，對我嚟講係好真實，呢場戲我係1秒都冇放鬆過，就連排戲嘅時候我都叫佢哋綁住我，因為我想攞嗰種感覺，同埋見到好多刑具喺現場，望落去已經好驚，所以我係用當下嘅情緒去做呢場戲。」問到事後有否陰影，她表示︰「冇，嗰日係我嘅煞科戲，知道拍埋呢場就冇辛苦戲，所以之後嘅心情都有放鬆到。」

談及之後的落船崩潰戲，鄺潔楹坦言：「本身擔心應付唔嚟，因為比較少做情緒化嘅戲，呢個唔係我嘅強項。拍呢場戲另一個難度，就係當時天氣有成37度，劇情係要我赤腳行落甲板，一踩落甲板已經好唔舒服，好似畀火燒咁，成個人癲咗咁，有啲位係嗌咗出嚟發泄，呢場戲最終兩Take搞掂，當下演出嚟係最真實。」

楊明將在今晚一集1個打10個，並與姚子羚激吻。楊明說︰「我同子羚本身好Friend，冇咩尷尬嘅。原本以為只係好簡單嘅鏡頭，點知拍攝時導演要一個360度嘅Shot，拍完順時針之後再要拍埋逆時針，第一次接觸呢個拍攝方法，呢個鏡頭都拍咗好幾分鐘。」講到1個打10個的動作戲，他表示︰「呢個係我成套劇第一日拍嘅動作場面，武術指導陳中泰安排咗一Shot落、連續打10幾個嘅鏡頭，因為一Shot落關係，所以有咩甩漏就要重新拍過，記得拍咗成10幾個take，差唔多成6、7個鐘，個停車場又好焗，真係由頭濕到落腳，嗰日係比較辛苦同吃力。」提到劇中有不少動作戲，楊明說：「睇到劇本時都已經知道有好多動作場面，所以喺21日隔離期間都有喺房keep住做運動，務求保持最佳狀態。」

（即時娛樂）