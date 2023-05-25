Anouchka Delon稱88歲父親阿倫狄龍身體好 因醫療原因未來港出席活動 (16:25)

曾有法國第一美男稱號的《獨行殺手》阿倫狄龍（Alain Delon）的女兒Anouchka Delon，今日為《藝海縱橫：阿倫狄龍六十年傳奇收藏》拍賣會香港預展主持揭幕儀式。場內展示了阿倫狄龍其中近20件私人藝術珍藏，拍賣會將於6月在巴黎舉行。Anouchka Delon親自為傳媒導覽，指場內一個名為「豹怒吼」的青銅雕塑是父親的心頭好，也是她最喜歡的作品。她自言很幸運能跟父親一起學習藝術知識，亦有幸曾跟父親這位出色演員合作過。

Anouchka Delon覺得香港跟她居住的日內瓦很不同。她讚香港是充滿活力的城市，人又友善。她說父親一直與亞洲有密切聯繫，這亦是她17年來第2次到亞洲，有點感觸和激動。

早前有指阿倫狄龍因近年身體不佳，盼兒子助安樂死，但遭兒子拒絕。Anouchka Delon說︰「多謝大家關心，父親的身體之前的確有一點小問題，但現在非常好。他因為一些醫療問題，怕坐飛機會太危險，因此未能出席活動。幸運地，父親現在一切都好起來了﹗」

Anouchka Delon有透過FaceTim跟爸爸分享在香港的一切，她說父親雖然已88歲，仍然很符合潮流和社會時尚，她感謝父親令她有機會來到這美麗的地方。Anouchka Delon表示今次來港購買了一個小玉珮給爸爸，希望能為他帶來好運、健康和長壽。

（即時娛樂）