效力無綫10年 譚偉權宣布約滿離巢︰江湖再見 (17:30)

效力無綫10年的譚偉權（Gary）宣布約滿離巢，他在社交平台上載無綫職員證及儲物櫃鎖匙的照片，留言︰「係呀，我約滿離開咗公司喇！希望大家繼續支持我啦！想搵我做舞台劇、音樂劇、拍攝劇集、任何類型節目、商演、廣告、電影、主持、任何類型表演，歡迎隨時聯絡本人傾談合作機會。」

他特別多謝監製王心慰（Amy）︰「我真係好多謝你一直以來由我返回公司拍第一套劇《梟雄》到最近拍攝我離開公司前最後一套劇《異空感應》，你一直都畀機會我，你每次開新劇都會預一個有發揮空間嘅角色畀我，萬分感激！你仲話你由以前睇我做音樂劇，到之後見到我去咗有線電視做《拉近文化》嘅主持，你心就有啲戚戚然話點解咁㗎？跟住我返回來公司時你就一直畀機會我，多謝你感激你Amy姐。同你傾完偈分享咗我呢大半年做嘅嘢，你都替我好開心叫我繼續努力加油，將來開新劇有啱嘅角色會再搵我回來拍攝，遲啲有時間仲會嚟睇我嘅音樂劇，多謝你呀！」

他表示早前返公司交回職員證等「公司四寶」，同時跟有緣遇上的同事道別。譚偉權說︰「我要衷心多謝喺公司用過我嘅每一位監製、導演同PA們，多謝『梳化服』各部門嘅同事對我嘅照顧，仲要多謝外景同廠景各位幕後手足同事嘅關照。祝大家身體健康，江湖再見！」

（即時娛樂）