蘇施黃患大腸癌 完成化療靠睡覺令身體復元 (21:40)

蘇施黃去年10月透露患上大腸癌三期，今年2月完成最後一次化療。她前天（23日）上載新片分享近况，表示身體在進行化療時用力打仗，當時自己還不時拍片，惟完成療程後覺得身體要開始休養。蘇施黃透露完成化療及服用完口服化療藥一個月，就開始服食中藥調理身體，目前身體的各項指數也十分正常。

她分享大病後的最佳復元方法就是睡覺︰「我康復後為何不拍片呢？因為我有80、90%的時間也用來睡覺﹗我平日6時起牀，在牀上聽早禱，至9時、10時才起身吃一塊多士，然後在家中行一會又上牀。我迫自己躺在牀上，不要胡思亂想，也不要想工作及其他東西，要自己養番好身體，我在很短時間內已重回5、6磅。」

蘇施黃回憶她用睡覺的方法令身體復元時，好友金燕玲驚到不得了。她解釋︰「因為我可以迷癡癡地，可以吃完飯2時左右去睡覺。有幾次，金小姐等到9點幾，已煮好飯，要叫我起牀食飯，說我已睡了8個鐘。對我來說，我的感覺是瞓極唔醒、不分日夜。這段時期維持了個幾月。我現在很少外出，一做完少少事就躺上牀閉上雙眼，有時就會睡着了。」

她認為大病後最重要的事就是養好身體，沒有健康就什麼也處理不來，因此最好的養生方法就是睡覺，直至覺得精神好為止。蘇施黃說︰「現在也快到6月，我已睡了3個幾月，覺得現在已好了點，最近2、3星期的下午不一定要睡覺。」

蘇施黃又透露服食中藥期間，身體出現了不同問題，如前臂位置腫脹，之後又有脫皮情况、手指麻痺、腳趾及腳板前端位置亦有凸起，醫生稱有關情况需時約一年才會消失。她自言等得，現在會打乒乓球、打麻將，放慢生活及多做有益身心的活動。

（即時娛樂）