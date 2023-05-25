碧咸4年來再訪澳門有「回家」感覺 走近群眾玩自拍勁親民 (20:39)

碧咸在澳門出席活動，其間他主動走近群眾玩自拍，表現十分親民。（林蘊兒﹑劉永銳澳門直擊）

萬人迷球星碧咸（David Beckham）相隔4年再臨澳門，今日以金沙集團全球大使身分，亮相澳門倫敦人酒店。碧咸聯同著名鋼琴演奏家郎朗、歌手鄧紫棋（G.E.M.）及內蒙演員兼歌手阿雲嘎，參與酒店盛大慶典，並於全新綜藝館擔任開幕嘉賓，陳貝兒與黃庭鋒擔任大會司儀，其他到場貴賓包括盛智文、樂易玲及賭王四太梁安琪等，場面熱鬧。

4位特別嘉賓約下午5時45分，分坐4部座駕抵達會場。碧咸甫落車，近百名在鐵欄外圍觀的市民大聲呼叫他名字，穿上筆挺西裝的碧咸，風度翩翩行紅地氈，並向在場人士微笑兼不停揮手。碧咸與郎朗、G.E.M.及阿雲嘎，於布景板上簽名及影合照留念。

碧咸受訪時表示4年來首次重臨澳門，甫到埗就有「回家」感覺，相當親切，他四出影相遊覽。完成訪問後，出名親民的碧咸主動走近觀眾群，向大家揮手又玩自拍，更有身穿紅色球衣的球迷成功突圍，與碧咸合照，足足影了5分鐘才進入會場。

G.E.M.是首位藝人進駐綜藝館演出，她感興奮和榮幸：「以前曾來澳門開演唱會，每次來都很珍惜機會。今晚我會獻唱幾首歌，如果大家識唱一齊唱。」

開幕慶典於6時半左右，假綜藝館進行，碧咸以大使身分上台，他提到今次澳門之旅，開心重遇很多老朋友，更入住他有份參與設計意見的「碧咸套房」，笑言有奇妙感受，他說：「酒店有14間以『碧咸』為主題的套房，我住在其中一間，見房內周圍都貼有很多我的相片，連洗手間都有，感覺幾得意，已影相留念，好榮幸有此機會讓我參與設計。」

嗜吃的碧咸也有周圍品嚐美食，得知好友Gordon Ramsay的餐廳也進駐澳門，他笑言已第一時間向好友匯報餐廳情况。碧咸又提到最愛惜的孻女哈七說：「哈七向來是Harry Potter（哈利波特）忠實粉絲，知道這裏很快將舉行Harry Potter展覽，希望下次可以帶她來玩。」

（即時娛樂）