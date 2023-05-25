湯洛雯抗拒男友睇自己演出 積極減肥影婚照 等馬國明度期 (21:14)

至於婚照會否加入靚湯最愛的獨角獸公仔？她說：「我們成熟了，其實所有事都好初步，連裙都未揀。」（資料圖片）

湯洛雯（靚湯）今天（25日）出席新劇《隱門》宣傳活動，靚湯在劇中演女警角色，有少量動作戲，打得最甘就是被張國強扮演的爸爸狂打頭：「拍攝時張國強好有爸爸感覺，我成世女未試過被人這樣打過，細個時爸爸最多打手板。」

問到有沒有叫男友馬明追劇捧場？她坦言抗拒跟男友收看自己的作品：「我覺得好尷尬、怕醜，但他好喜歡看直播，我會推他出廳看電視，自己愛睇重溫，不過我就喜歡看他的劇，他在《法言人》和《隱形戰隊》都演得好好。（投他膺視帝？）他一向是我心中的視帝。（男友會否給予評價？）他不會給負評，我當他的評論如浮雲，經常都說『幾好』，明明做得不好都說幾好。（會否評價他演技？）我什麼Level給意見他？」

靚湯笑言經常要求男友劇透，但馬國明守口如瓶：「有次我好認真講：『我想你對我坦白﹗』，他好緊張說會坦白，我就問『你講我知劇中邊個係奸人？』但他不肯講，只肯點頭和搖頭。」

提到婚事，靚湯正積極減肥，籌備出外影婚照：「我等馬明度期，因為他好像還有劇接住拍。他本身沒有太大儀式感，覺得兩個人一齊就得，但我覺得影婚紗相可以留念，或者將來留給下一代看，又希望兩大家開心。（婚照會否加入獨角獸公仔？）我們成熟了，所有事都好初步，連裙都未揀。」

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（即時娛樂）