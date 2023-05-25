造星V｜Win Win男友KC晉級60強 陳詠燊讚無可限量 (22:17)

KC曾參加合唱團及歌唱比賽，但被批唱歌難聽，打擊了他的自信心。（ViuTV電視圖片）

ViuTV選秀節目《全民造星V》，今晚（25日）播出一集輪到另一大熱門99號黃家灝（KC）登場，KC亦是《全民造星IV》參賽者楊安妮（Win Win）的男友，KC的表演項目是他最拿手的跳舞《Beatbox的起源》，KC表現出色，獲3位評判Edward Chan﹑「一燈大師」陳詠燊（Sunny）和伍詠薇給3盞藍燈順利晉級60強，而導師陳健安和陳蕾亦搶人成功。

Edward讚KC：「其實嗰段節目音樂結束後，佢行去呢個位，啱啱射燈照出佢半個背影，我已經想撳（燈），同埋我已經Feel到呢個表演係會圓滿，因為佢嘅信心話畀我聽，佢唔會係揸流攤；另一方面，音樂編排幾新穎，好屬於𠵱家我哋聽嘅嘢，我覺得將一啲已有嘅嘢，變成現在嘅嘢，仲要係自己嘅嘢，好難得，創作過程非常欣賞。」

Sunny亦激讚：「每份資料我都有睇，《造星IV》總決賽Win Win個表演我仲記得，所以我對你嘅要求係好高，我咁早撳（燈）係因為你有度嘢，Dancer嚟講，跳得好係基本，跳得好之餘肯講故仔已經好難，願意講Story仲要有幽默感，係難上加難，所以你係無可限量，希望你加油，好期待。」

節目亦播出KC參加《全民造星V》的面試片段，他說：「其實《全民造星》傳播力好好，我覺得喺香港對舞蹈員嘅欣賞及尊重，係可以再提升啲。」

KC在面試時，被導師指他的唱功有待改進，KC一時感觸落淚：「其實我最初好鍾意唱歌，之後因為中學嗰陣發生過好多事，我有好多打擊，唔係好敢再唱歌，就算唱K我都唔太敢唱。直到之後鍾意跳舞，我覺得係音樂帶領咗我及創作帶領我去跳舞。」

KC坦言小時候對自己唱歌充滿信心，但去到中學時參加合唱團﹑參加比賽，得到的結果很差，甚至有人指他唱得難聽，那份直接嚴重打擊了他的自信心，好像從天上跌下來一樣。

（即時娛樂）