一舞傾城｜陳星妤被叫「晶女郎」感新奇 預告跟關楚耀有更激場口 (23:23)

王丹妮、陳星妤及吳家忻今晚（25日）到圓方出席藝術展，同場還有已故戴安娜王妃的雙胞胎侄女艾蜜莉亞史賓沙（Lady Amelia Spencer）和伊莉莎史賓沙（Lady Eliza Spencer）。

最近憑劇集《一舞傾城》而人氣急升的陳星妤性感現身，她說服飾只是配合大會要求，但劇中KK一角，的確為她帶來曝光率及多了人認識。問到她的性感底線？陳星妤直言三點不露，她都不是很開放，她說：「不過視乎角色，如果角色值得挑戰，都可能考慮一下。（王晶沒游說再性感些？）他叫我演處女，我覺得已經手下留情，做處女不用露太多。」

陳星妤又預告劇中與關楚耀將有更激情場口，下星期會播出。是否又是一秒激情？她笑言：「不會，但要看最後剪成怎樣，拍攝時尺度都大膽，關楚耀沒穿衣服，而我露的程度相信能滿足大家的眼球。」

問到若王晶邀請拍電影會否願意更性感？她笑說這樣要觀眾的反應再熱烈一點，現在都有人叫她「晶女郎」，覺得很新奇，由最後一個處女變成「晶女郎」，希望稍後有機會在電影方面發展。

王丹妮表示老公已返回澳洲，繼續修讀神經科及骨骼科，她表示老公從學習中找到樂趣，亦為對方感驕傲，並對老公手勢有讚無彈，她說：「他之前回港曾幫我按摩，真的有效，因我生得高，又長期穿高跟鞋，腰經常痛，但他幫我按15分鐘後就不痛了，我繼續鼓勵他讀書，現時也開始向朋友推薦。」

（即時娛樂）