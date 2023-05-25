谷德昭分享創作喜劇獨門秘技：保持衞生 清空惱人雜念 (20:05)

谷德昭為清潔消毒用品品牌宣傳，廣告片中製作團隊以1:12人手製作的微縮藝術帶領觀眾重遊谷德昭人生中多個滿載珍貴回憶的「我地方」。從1983年16歲的他獨自到加拿大溫哥華升學，第一次與朋友合租單位，到1991年返港發展事業，1994年買下人生第一套物業，成立第一所「天台」工作室，擁有第一架車等。一一將谷導多年來努力奮鬥，建立屬於自己地方的心路歷程活現眼前。

對於每一個自己地方，谷導都用心佈置、打理：「我記得人生第一套物業有個小天台，那裡景觀開揚，非常適合創作，我便將它打造成工作室，經常與編劇團隊上去『度橋』，日日嘻嘻哈哈，活像第二個家。」除了自己的安樂窩和工作室外，谷導還很着緊一個「老婆」，並笑稱：「這當然就是所有男士都喜愛的車啦！我買的第一架車是Austin Mini，雖然好舊，但保養得好好，我愛惜它還多過女朋友！」

廣告片展示的場景橫跨谷導大半生，唯一不變的是他特別注重每一個「我地方」的衞生和氣味。他直言自己看到地方亂七八糟、滿佈塵埃時，就會思緒混亂，久久不能創作，總是要親力親為清潔，並使用消毒藥水保持地方乾淨衞生，才會感覺安心。他形容清潔「我地方」猶如清理心中的「垃圾」一樣，唯有清空惱人的雜念才可讓靈感湧現，這可說是他創作出多部經典喜劇的獨門秘技。經歷新冠肺炎疫情後，谷導仍堅持衞生標準：「現在流感病毒活躍，為了保障家人健康，我一回到家都會立即噴鞋和沖涼。」

（即時娛樂）