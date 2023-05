MIRROR OFFICIAL FAN CLUB今日公布盧瀚霆演唱會MIRO專場的優先訂購詳情,一眾神徒要留意。(MIRROR OFFICIAL FAN CLUB Ig圖片)

盧瀚霆(Anson Lo)將於7月23至25日舉行個人演唱會《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,7月23日為MIRO場。MIRROR OFFICIAL FAN CLUB今日公布會員可由即日(26日)起至5月30日為優先訂購MIRO場門票做好準備,會員只需立即登入mirrorweare.com領取「MIRO專屬代碼」,6月1日會在登記之電郵收到「MIRO專屬代碼」,並於6月5日透過早前於活動頁面登記之電郵獲取「指定網站連結」及「MIRO專屬代碼」,登入指定網站連結及輸入「MIRO專屬代碼」買飛。為防止炒飛,每個專屬代碼最多可以買2張飛。

