張敬軒變「張勁驚」 玩「光速飛車」嚇到擘大口 (16:09)

由張敬軒主理的綜藝節目《軒公敲碗》，昨晚（25日）推出新一集，這次軒仔率領英皇娛樂的師弟妹楊天宇（Angus）、曾樂彤、劉若寶（Polly）、郭思（Suey）及朱天（Justin），過大海跟澳門網上平台「歡樂馬介休」團隊，到新濠影滙水上樂園，進行遊戲大對決。

早前軒仔於活動上已劇透會以水着形式拍攝，昨晚一集播出時，軒仔以印有西裝打呔圖案的潛水衣上陣，搞笑程度十足。

對決開始前，兩隊分別被「冤枉娛樂」主理人「枉阿姐」分派特別任務，就是整蠱軒仔，兩隊分別要引導軒仔講出指定語句。向來被認為「豬隊友」的Suey，於節目甫開始便已引得軒仔「中招」，眾人頓時對她另眼相看，英皇隊先取一分。

這集的兩個遊戲「超旋風之以訛傳訛」及「光速飛車之只是太愛嗌」，都是以「聲」奪人，由於兩個遊戲都是坐着水泡從高處衝下來，當中的離心力，令曾樂彤大聲尖叫，軒仔說：「嗰個尖叫，真係響徹港澳呀！」

雖然軒仔首兩個遊戲未有上陣，但他見隊員們玩得興奮，最後亦忍不住玩「光速飛車」，軒仔霸氣地表示：「我覺得唔驚嘅，我一定冇表情。」話口未完即中「回力鏢」，軒仔玩到擘大口，表情極度豐富，十分搞笑。節目尾聲亦播出今晚（26日）8時的下集預告，只見軒仔跟Angus及朱天上半身被打格仔，疑似半裸上陣呢﹗

（即時娛樂）