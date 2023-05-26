李幸倪布達佩斯街拍被大叔偷影︰我好尷尬 (16:25)

李幸倪（Gin Lee）早前到匈牙利布達佩斯演出，一連唱了《Dum Dum》、《很堅強》及《今天終於一人回家》3首歌。今次是Gin Lee第2次到當地演出，當年她更順道和家人同遊。她說︰「我發覺好多細節都唔記得咗，所以今次影咗好多相、拍咗好多片，拍咗啲vlog，到時大家就可以睇。我今次一定會記得去過邊、做過啲乜嘢，唔會好似上次咁有少少模糊。」Gin Lee今次除了表演，更帶同事周圍吃喝。她說︰「去咗市集shopping，上一次我都有去，今次一定要帶同事去，因為嗰度係一座好靚、好有歷史嘅建築物，好多當地人、遊客都會去。當地人會去嗰度買餸、買香料，遊客就會買手信。我哋喺嗰度行咗好多個鐘，行到對腳好攰。」

Gin Lee稱旅行期間沒有艷遇，但拍攝街頭照時被偷拍。她說︰「有個叔叔直頭企咗喺我兩步距離嘅位置，睩大對眼望實我影相。我好尷尬望住同事，同事睥番佢，佢就走咗。不過，佢行多兩步遠少少喺度扮自拍，其實係影我，就係遇到啲咁嘅事。可能係我太靚，冇辦法，哈哈！」由於匈牙利比香港慢5、6個小時，Gin Lee慣常的飲食時間被打亂。她表示︰「我記得返到嚟嗰日係半夜，好肚餓，因為當時係布達佩斯嘅食晚飯時間。」

（即時娛樂）