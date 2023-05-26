超級毛特兒大賽｜4位美女狗主入圍 黃嘉雯為落選預備生流淚 (17:28)

J2節目《超級毛特兒大賽》昨晚（25日）播出一集，12強正式誕生，同場公布「成績表現最好八位預備生」，分別是「最有明星相」兼與主人Phimii髮色都襯到絕的Goocha；與主人Kevin天生父子相的Sumo；遇到主人「瘦削版馬德鐘」阿Ken會由兇狠變溫馴的「最具反差萌」的梳打；擁有「最甜美笑容」的毛毛；與主人Sharon獲封「高貴之選」的Silly；全場唯一「懂得微笑」的薯餅；「最年長小狗」Jammy；及「擁有治癒笑容」的炭治郎；其餘入圍狗狗還有Bubu、Maid Maid、Gary及Shelby。

12強當中，型男美女組合多不勝數，其中早前顏值備受網民關注的四大美女狗主悉數入圍，包括「空姐明禎」Miho、模特兒Sharon、OL Sasa及繪畫老師Phimii，當中以Sharon和Silly最吸睛，除獲主持向海嵐大讚高貴，又被指拍出來的官方照儼如電影海報及專業廣告般漂亮吸引。

男狗主方面，則以阿Ken和梳打最有默契，狗狗及主人均有極大反差萌，梳打一見到主人便流露出平時難得一見的溫柔面，阿Ken則因過分關注梳打而遭狠批拖累愛犬；同樣值得關注的男狗主，還有與薯餅合拍度甚高的Jimmy，及對Jammy照顧無微不至的「詼諧版張學友」阿偉。

4位被淘汰的預備生中，以Jacqueline與混種愛犬圓圓的互動最感人，雖然圓圓本身無論外表或表現均不突出，但每當主人陪在身邊，圓圓便會「忽然醒神」，令3位主持嘖嘖稱奇，主持之一的黃嘉雯感動流淚︰「反而想讚你（Jacqueline），因為你平時可能內向啲、未必夠膽參賽，但你踏出咗呢一步，帶住圓圓嚟到呢度，因為圓圓踏出舒適圈，呢份感情好難得。」Jacqueline則爆喊回應：「我都冇預期過佢入圍，始終佢作為混種狗，外表唔係話好討喜，今日結果係點，我哋都會好開心同接受。」

今晚（26日）12強將在瑜伽導師兼能量治療師李怡（野人）及其愛犬助教Bilu帶領下，進行Doga（狗瑜伽）體驗；年屆16歲的Jammy熱身期間忽然小便，要Jarvis出手幫忙「善後」，相當有愛。各人分成6組正式PK期間，除了Miss Ho與阿Miu先後展示驚人柔軟度夠吸睛， Sharon和Silly上演的搞笑「人狗拔河」亦甚有睇頭。

（即時娛樂）